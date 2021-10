O nejoblíbenější aleji rozhodnou lidé hlasováním na podzim tohoto roku. Kompletní výsledky se dozvíme v lednu 2022. Pro nominující vítězných alejí ze všech regionů Arnika připraví dárkové balíčky s poukazy od FotoŠkoda, knihami o památných stromech nebo vstupenkami do botanických zahrad. Nominující celonárodní vítězky obdrží jako hlavní cenu let balonem. Patroni ankety navíc vyberou tři nejkrásnější fotografie, jejichž autory ocení fotoaparátem nebo tiskárnou.

Přihlášku může do ankety zaslat kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Hledají se aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladé, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může nakonec rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha o záchranu nebo úsilí místních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky. Jako každý rok se soutěží ve dvou kategoriích o nejoblíbenější alej a nejkrásnější fotografii.

„Přihlaste do soutěže nejhezčí aleje ze svého města, vesničky nebo svého okolí. Nezáleží, zda jde o alej, která je nově vysazená, nebo jí hrozí vykácení. Upoutejte silným příběhem a fotografií a můžete se těšit na nádherné ceny. Objevujte s námi krásy přírody a nezapomeňte, že krajina bez alejí je jako obraz bez rámu,“ říká patronka ankety a muzikálová herečka Petra Vojtková. Cílem ankety je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Hledejte s námi nejkrásnější vznosná stromořadí, upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste vysadili a o které budete pečovat i v příštích letech.

O titul budou bojovat Bredovská alej u zámku Lemberk, Třešňová alej Voděrady – Frýdštejn, Skautská alej v Semilech a Zámecká lipová alej ve Sloupu v Čechách. Loni v kraji bodovala Valdštejnská alej v Zahrádkách a za celou republiku Svárovská alej na Boskovicku. Která se stane Alejí roku pro tento rok? Nominovat stromořadí může každý až do 26. října, a to prostřednictvím webových stránek www.alejroku.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.