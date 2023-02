Stav dětského hřiště na Hrubé Horce je dlouhodobě ve špatném stavu. Rekonstrukce hřiště proběhne v letošním roce poté, až bude dokončena akce zateplení hasičské zbrojnice. V té chvíli by se měly instalovat nové atrakce, které poslouží po několik dalších desítek let. Jelikož ale nabídka na trhu je široká a protože hřiště je využíváno mnoha dětmi, žádá radnice veřejnost o pomoc při výběru takových prvků, které budou dělat radost všem (nebo alespoň většině), kdo je budou využívat.

Anketu najdou lidé na webu města www.zeleznybrod.cz. Zapojit se do ní bude možné do 17. března do 12 hodin.