Šatník je v OC FORUM, se vchodem z ulice Jánská, tedy bývalé testovací centrum naproti restauraci OMAM. A nejen oblečení je nutné pro každodenní život. Zájemci tady najdou i drobné vybavení do kuchyně, ložní prádlo, ale i drogérii a kosmetické přípravky zejména pro malé děti. Výjimkou nejsou ani dětské plechy či hygienické přebalovací podložky nebo i sunar a mléčná výživa. Aktuální začíná být poptávka po školních potřebách, základní skladovatelné potraviny jsou na tom stejně.

Dagmar Kubištová z lučanského útulku pro opuštěná zvířata pravidelně zaváží i krmiva pro psy a kočky. „Nedávno jsme od milého dárce skládali dětské postýlky. Ještěže nám tu nechybějí chlapské ruce. Voloďa má šest dětí, ale v šatníku nám neúnavně pomáhá,“ vysvětluje Fürstová.

Bez dobrovolníků, i když je nyní prázdninový provoz nyní omezen na otevírací dobu pouze v úterý od 10 do 16 hodin, by se Dobročinný šatník neobešel. „Jsou to všechno úžasní lidé se srdcem na dlani.“ Určitě při příchodu nepřehlédnete nejen usmívající se a empatickou seniorku, ale i drobné sotva patnáctileté děvče, které významně pomáhá i překladem pro své krajany. Všichni mají na krku svou domovenku, a tak je návštěvníci okamžitě poznají.

„Bez dárců, kteří nám projevují neutuchající přízeň, bychom se neobešli. Naše facebooková stránka funguje i na vzkazy, kdy někdo nabízí práci, hledá nábytek nebo odvoz věcí k nám. Jsem šťastná, jak to funguje, ale je to vyčerpávající. Jsem, stále v pohotovosti,“ svěřila se organizátorka.

Autem lze těsně před ŠATNÍK zajet pěší zónou výhradně jen mezi 11. a 13. hodinou. „Lze i v jiný den než jen v úterý, ale určitě využijte kontaktní telefon 605 150 600 pro domluvu, abychom vás čekali,“ uzavírá Fürstová.

(lek)