Právě informace o velkých mláďatech trénujících let jsou totiž klíčové pro vyhodnocení úspěšnosti hnízdění.

Průběh hnízdění čápů bílých sleduje Česká společnost ornitologická za pomoci mnoha dobrovolníků již od roku 2014. „V letošním roce máme naději poprvé v historii zlomit počet 700 zapojených dobrovolníků! A to sezóna teprve vrcholí. To hlavní – zjištění počtu mláďat, která hnízdo zdárně opustí – máme teprve před sebou,“ upozorňuje Gabriela Dobruská, koordinátorka programu Čapí hnízda. Jde o rozsáhlý projekt občanské vědy, ve kterém se široká veřejnost zapojuje do získání dat pro odborné zpracování. Letos bylo již dobrovolníky zkontrolováno více než 1300 hnízd, na 441 byla zjištěna malá mláďata. Kolik z nich přežilo a z hnízda opravdu vyletí? To se zatím neví.

V letošním roce bude hodně lidí trávit dovolenou v Česku. Ornitologové proto vyzývají všechny, kteří se budou pohybovat krajinou, aby si všímali čapích hnízd. „Zapojit se může opravdu každý. Od rodin s dětmi během dovolené až po důchodce, kteří sledují třeba jediné hnízdo před svým oknem každým dnem. Každý záznam má velkou cenu,“ doplňuje Dobruská. Důležitá jsou i negativní pozorování, tedy informace o tom, že na hnízdě žádný čáp pozorován nebyl.

Pozorovat mláďata na hnízdech je zážitek, který potěší nejen děti, ale i dospělé. Nebo možná nejen dospělé, ale i děti vytržené z virtuálního světa. Své pozorování můžete zadat rovnou v terénu přes mobilní aplikaci Avif Mobile. Na mapě pak uvidíte další hnízda v okolí, ke kterým můžete následně zamířit.

Jak postupovat?

Vydejte se k hnízdu a zjistěte, zda jsou na něm mláďata a jak velká – v prachovém šatě či se již podobají svým rodičům. Velká mláďata poznáte podle šedých nohou a šedého zobáku. Své pozorování zapište na birdlife.cz/capi. Pokud budete mít fotografii, můžete ji také přidat. A pokud čápa neuvidíte? Zadejte „čáp nepozorován“. Jen tak bude jasné, že hnízdo bylo kontrolováno. Jak už bylo řečeno, i negativní pozorování má velký význam. Pokud si na výlet berete mobil, můžete pozorování i s fotkou zadat přímo u hnízda pomocí aplikace Avif Mobile!

Gabriela Dobruská