Děti a mladiství mezi 7-25 let věku z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému zpěvu na základních uměleckých školách, budou moci poměřit své pěvecké schopnosti a dovednosti formou soutěžních videí, které posoudí odborná porota. Její předsedkyní stejně jako ve všech uplynulých ročnících bude profesorka Magdalena Hajóssyová, vedoucí pěveckého oddělení na pražské Akademii múzických umění.

Možnost přihlásit se do soutěže je otevřena až do konce dubna. Vyhlášení vítězů společně s online koncertem se uskuteční 21. května na YouTube kanálu ZUŠ Česká Lípa.

Smyslem soutěže je podpořit zájem dětí a mladých lidí o klasický zpěv, interpretaci písní českých i světových autorů a vytvořit příležitostí pro talentované žáky k porovnání jejich dovedností a získání prvních koncertních zkušeností.

I v situaci, kdy není možné se běžně setkávat, kdy neprobíhá standardní denní výuka a není možné ani pořádat veřejné koncerty, tak MHF Lípa Musica a ZUŠ Česká Lípa přistoupily k možnosti uspořádat pěveckou soutěž aspoň v online formě a přispět tak přes komplikovanost doby k udržení motivace dětí a mladistvých v jejich dalším hudebním vzdělávání a rozvoji.

Lípa Cantantes se v letošním roce s ohledem na pandemickou situaci uskuteční pouze v sólovém zpěvu, a to v pěti kategoriích dle věkového rozdělení od 7 do 25 let. Soutěžní repertoár tvoří lidové, umělé písně a árie s klavírním či jiným instrumentálním doprovodem, nelze zařadit písně populární. Soutěžní videa v maximální délce 7 minut a FullHD kvalitě je možné až do 30. dubna nahrát na webové stránky ZUŠ Česká Lípa (odkaz ZDE).

Porota, ve které mimo jiné zasedne tradičně i sopranistka Anna Hlavenková, členka souboru Musica Bohemica, Verba Chordis, pedagožka na konzervatoři v Teplicích, a Martin Prokeš – ředitel MHF Lípa Musica, profesionální pěvec, člen pěveckého dua Kchun, a bývalý člen souboru Schola Gregoriana Pragensis, kde dodnes působí jako host, posoudí zaslané ukázky a ve všech kategoriích udělí první tři ceny.

Mezinárodní festival Lípa Musica věnuje do soutěže finanční částku 6 500,-Kč, která bude rozdělena mezi vítěze, a poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr vstupenek na MHF Lípa Musica 2021. Porota dále uděluje mimořádnou Cenu ZUŠ Česká Lípa za mimořádnou interpretaci české lidové písně a Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutního vítěze.

Tradičně konaný koncert vítězů a oceněných jako součást slavnostního vyhlášení vítězů po ukončení soutěže proběhne letos také pouze online bude sestaven z vítězných videí. Veřejnost jej bude moci sledovat 21. května od 18 hodin na YouTube kanálu ZUŠ Česká Lípa.

Podrobné informace včetně přihlášek a přehledu vyhlášených kategorií jsou k dispozici na www.zuscl.cz a www.lipamusica.cz.

Lucie Johanovská