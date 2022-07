Celostátní odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování, památková konverze, objev/nález roku, prezentace a popularizace, záchrana památky). Veřejnost může podpořit některý z návrhů na Cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Na webu Národního památkového ústavu získají hlasující informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat však lze pouze pro jednu nominaci ze všech navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do 30. září 2022.

Na letišti v srdci Krkonoš začala letní sezóna. Zahájil ji pilot obřího airbusu

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Kazatelna je nedílnou součástí mobiliáře kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově, který patří místní římskokatolické farnosti. Pochází z roku 1754 a její autorství je připisováno dílně Jelínků z Kosmonos, jejíž působnost je v Bozkově v této době doložena.

„Před restaurátorským zásahem byla kazatelna v havarijním stavu. Povrch byl pokryt nečistotami a silnými vrstvami laků. Zásadním problémem bylo napadení dřevokazným hmyzem. Restaurátorskou akci, již lze hodnotit jako výbornou, provedl MgA. Ondřej Sklenář,“ komentuje stav kazatelny před zásahem restaurátora Jana Kurešová.

Samotné restaurování probíhalo od roku 2018 ve třech etapách, kdy byla výsledkem záchrana a obnova kazatelny do své původní podoby, kterou měla v době svého vzniku. Kazatelna je prvním zrestaurovaným kusem mobiliáře kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově.

Alžběta Sakařová, NPÚ