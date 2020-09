Nahlédnete do míst, která jsou běžně nepřístupná, dozvíte se zajímavosti z historie města, svezete se retro autobusem tzv. čabajkou neboli harmonikou a jako vzpomínku si odnesete medaili vyraženou speciálně jen pro tento den. Děti určitě vezměte s sebou! Pro ně je uzpůsobena rodinná trasa s odměnou na konci.

Mezi hlavní objekty, které byste neměli minout, určitě patří radnice. Dominanta města postupně prochází rekonstrukcí a po obnově zasedacích sálů a fasády se letos dočkala i rekonstrukce oběžného výtahu páternosteru. Mimořádně bude možné vidět i kancelář primátora nebo můžete vystoupat na radniční věž. “Právě v budově radnice bude letos i zakončení rodinné trasy s výdejem odměn, což je změna oproti minulým letům,” upozorňuje za organizátory Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Průběh letošního Dne evropského dědictví výrazně ovlivní aktuální hygienická opatření. “Program se připravuje s větším časovým předstihem a my bohužel nemůže na 100% slíbit, že vše proběhne podle plánu. I proto jsme letos trochu opatrnější, co se rozsahu akce týče. Samozřejmě nutností bude dodržet aktuální nařízení, například budova radnice je úřad a tudíž vstup do této památky bude možný je s rouškou. Věříme, že to však návštěvníky neodradí a zachovají nám přízeň. Pokud bych měl vybrat nějakou zajímavost letošního ročníku, tak je to určitě otevření někdejšího jabloneckého secesního Městského chudobince a chorobince z let 1908–1909, jenž je v současnosti hlavní budovou okresního archivu. V archivu připomenou hned několik zajímavých místních výročí,” zve Vobořil.

Den evropského dědictví je skvělou příležitostí prohlédnout si třeba i novou přístavbu Muzea skla v podobě skleněného krystalu. Otevře se také zákulisí divadla nebo funkcionalistická Kantorova vila, a to opět formou skupinových komentovaných prohlídek (časované vstupenky k vyzvednutí zdarma na turistickém infocentru).

Jabloneckou raritou je pak bezpochyby upomínková exhibiční ražba v dílnách zdejší uměleckoprůmyslové školy. Její motiv, na kterém se podíleli studenti, přímo souvisí s letošním tématem Dnů evropského dědictví – Památky a vzdělávání. “Přestože má školství významný vliv na celkovou úroveň společnosti, často zůstává stranou zájmu. Vlivem dlouhodobé dvojjazyčnosti našeho města je historie jabloneckého školství ještě pestřejší, než si dnes uvědomujeme,” dodává Vobořil. Ke Dni Evropského dědictví se nově letos připojí i Galerie N (sídlící v bývalé pomocné divadelní budově) a představí práce mladých, kreativních studentů Katedry designu Technické univerzity Liberec.

Téma školství se věnuje i rodinná trasa. “Účastníci se však nemusí bát, že by se na stanovištích zkoušelo a psali testy. Čekají je zábavné úkoly a třeba v sokolovně je pro děti po celý den i další doprovodný program,” říká Vobořil. Nejen děti se většinou nejvíc těší na jízdy historickým autobusem. “Pro tentokrát se zájemci svezou tzv. harmonikou nebo také čabajkou, jak se přezdívalo kloubovému autobusu zn. Ikarus. Nezapomeňte, že však jako v běžných autobusech, je potřeba mít při jízdě roušku,” upozorňuje Vobořil.

Program (změna vyhrazena):

9:00 – 16:30 Rodinná poznávací trasa

Letošní úkolová trasa pro celou rodinu připomene několik výročí jabloneckých škol. Na pěti stanovištích čekají účastníky zábavné úkoly připomínající historické osobnosti a události nejen z dějin jabloneckého školství. Víte, kdo první zavedl tělocvik do výuky a kde to bylo? Dovedete si představit, jak těžké to měly české děti, když chtěly chodit do školy? Rodiče a prarodiče jistě rádi zavzpomínají na již zbourané budovy některých škol a na současné školáky čeká kvíz z poznávání budov škol v jejich původní podobě. A v cíli, který bude letos umístěn na radnice na Mírovém náměstí, čeká úspěšné řešitele úkolů pamětní ražba z dílny jablonecké uměleckoprůmyslové školy. Také si myslíte, že škola je jako maják, který nám osvětluje cestu? A víte, kdo to řekl? To a spoustu dalších zajímavostí se dozvíte, když vyrazíte na zábavnou cestu za poznáním.

Pro získání odměny je nutné navštívit alespoň čtyři ze pěti stanovišť, začít je možné kdekoliv. Na prvním zvoleném stanovišti si každý vyzvedne pracovní list, který podrobně popisuje úkoly a ten pak vyplněný odevzdá v cíli. Stanoviště s úkoly se uzavírají v 16.30 hodin, odměnu v cíli na radnici je možné vyzvedávat do 17 hodin (vstup jen s rouškou).

Stanoviště trasy:

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Státní okresní archiv

Muzeum skla a bižuterie

Městská knihovna

Sokolovna

Cíl: Nová radnice (vstup jen s rouškou)

10:00–11:00 Komentovaná procházka po umění

Komentovaná procházka po umění ve veřejném prostoru. Jan Picko (spolek PLAC) vás provede po uměleckých objektech z 60. až 80. let minulého století v širším centru Jablonce nad Nisou. Sraz před obchodním domem Central u plastiky Žena s nákupem.

9:00–17:00 (pokud není uvedeno jinak)

Otevření památek pro veřejnost

1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice

Výstava MÁ VLAST – Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy. Nutné vyzvednout si časovanou vstupenku předem. Vstupenky k osobnímu vyzvednutí v Turistickém infocentru, Kostelní 1/6 (Dům Scheybalových) od 9. 9. do vyčerpání kapacity.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice

Otevřeno: Turistické informační centrum, Památník Jany a Josefa V. Scheybalových a Městská galerie MY.

V přízemní domu a v podkroví výstava MÁ VLAST – Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy. Nutné vyzvednout si časovanou vstupenku předem (viz info výše Kostel sv. Anny)

V Městské galerii MY výstava MALÍŘI A SOCHAŘI ZA KATEDROU, výstava volné tvorby výtvarných pedagogů při příležitosti 140. výročí založení uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou.

3. Městská knihovna, Dolní náměstí

Otevřeno 9:00–16:30

Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež a audiovizuální sál, kde bude během dopoledne promítán film „Jablonec nad Nisou a okolí v letech 1356 až 1945".

Od 13:00 přednáška Jitky Noskové „100 let s námi", která je věnovaná 100. výročí otevření české veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou.

4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, ulice U Muzea

Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. To nejlepší ze skla a bižuterie na českém trhu za poslední tři roky. Hlavní výstava Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020.

Stálé expozice NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE a ČAROVNÁ ZAHRADA – ČESKÉ SKLO SEDMI STOLETÍ.

5. Nová radnice, Mírové náměstí (vstup jen s rouškou)

Zpřístupněno: radniční věž, obřadní síň, předsálí, salonek, Sekretariát a pracovna primátora, zasedací místnost. Vystaveny městské insignie, pamětní medaile, knihy nebo šaty města. Výstava modelů rozhleden (ve 3. patře č. dv. 301). Oběžný výtah páternoster v provozu.

6. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí

V rámci 140. výročí založení školy budou zpřístupněny prostory celé školy (vstup ze dvora – průchodem z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny a ateliéry školy. Upomínková exhibiční ražba medaile v prostorách SUPŠ a VOŠ pro návštěvníky. Výstava prací studentů z kroužku 3D tisku konaného v rámci projektu NAKAP LK. Od 19:00 afterparty vernisáže maturitních prací, zahraje kapela Nůž, ve které působí pedagogové školy.

Zdroj: M. Lubas

7. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského

Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s průvodcem.

8. Městské divadlo, Liberecká ulice

Otevřeno 14:00–17:00

Komentované prohlídky kabiny zvukaře a osvětlovače, jeviště a šatny herců. Od 19:00 představení Tvrdohlavá žena – Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl (vstupenky na představení na www.divadlojablonec.cz).

9. Galerie N, Jehlářská 14 (u divadla)

BAKALAUREÁTY - výstava bakalářských prací studentů Katedry designu Technické univerzity v Liberci– obor Textilní a oděvní návrhářství

10. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého

K nahlédnutí interiér kapličky s instalací Josefa Mladějovského.

11. Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové

Zpřístupněn interiér kostela.

12. Dům česko-německého porozumění, ulice Československé armády

Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého porozumění.

Od 15:00 připraven workshop dětské divadlo, dobové občerstvení.

Výstava: Zaniklá architektura Jizerských hor – modely zaniklých staveb od Radky Pimmenger.

13. Sokolovna, Tyršovy sady

Prohlídka prostor „od suterénu až po věž“, herna pro děti Sokolík, překážkové dráhy v tělocvičnách. Na programu: Běh pro Paměť národa – start v Tyršově parku od 10:00, Loutkové divadlo pro nejmenší od 12:00, vernisáž maturitních prací studentů SUPŠ od 17:00.

14. Kantorova vila, ulice Palackého

Komentované prohlídky pro skupinky 10 osob každou hodinu od 9:00 do 16:00 – nutné vyzvednout si časovanou vstupenku předem. Vstupenky k osobnímu vyzvednutí v Turistickém infocentru, Kostelní ⅙ (Dům Scheybalových) ve dnech 9. a 10. 9. od 9:00 do 17:00 do vyčerpání kapacity.

15. Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, Turnovská ulice

Zpřístupnění stavebně pozoruhodné budovy někdejšího jabloneckého secesního Městského chudobince a chorobince z let 1908–1909, jenž je v současnosti hlavní budovou okresního archivu. Možnost prohlídky interiéru i exteriéru části objektu veřejností, s průvodním slovem a také i prohlídky širšího archivního areálu (lesopark na kraji města).

Zdroj: M. Lubas

Připraveny komentované prohlídky několika vlastivědných výstav, především k dějinám města Jablonce nad Nisou a teritoria Jizerských hor i horního Pojizeří, ale nejen to:

500. výročí vzniku jáchymovského tolaru

185. výročí vzniku a 30. výročí zániku vrkoslavického pivovaru

160. výročí počátku ústavnosti v českých zemích

150. výročí vzniku prvního českého menšinového spolku Česká beseda v Jablonci

150. výročí Svárovské stávky

120. výročí fungování MHD, resp. tramvají v regionu

Radana Schaeferová, Jablonecké kulturní a informační centrum