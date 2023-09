Městské divadlo Železný Brod představuje progam podzimní části sezony.

Pětice známých hereček se představí v tragikomedii s názvem Nejstarší řemeslo. | Foto: Marie Nezbedová

Dámy, či pánové ze souboru Techtle Mechtle vás nenechají vydechnout 25. října v zábavné show Dokud nás smrt nerozdělí. Předvedou muzikálovo-taneční, divadelní představení, ve kterém uvidíte za jeden večer zhruba 80 kostýmů, propracované taneční choreografie a vtipné scénky z manželství, které píše sám život.

Pomyslnou třešničkou podzimního října se stanou známé herečky Valerie Zawadská, Veronika Gajerová, Jana Švandová, Zuzana Slavíková, Michaela Dolinová, které si stihnou role z Newyorského parku. 30. října nám předvedou, co všechno s sebou přináší představení Nejstarší řemeslo.

Všechny báječné věci nám ve stejnojmenné hře poodhalí 8. listopadu Daniel Krejčík. Zhostí se role chlapce, který má za 80 minut jeden jediný úkol - přesvědčit nejen svou matku, že na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí za to žít… Osobní zpověď je umocňována nezbytnou blízkostí diváků, kteří se stávají aktivním spoluhráčem vyprávěného příběhu. Dovede nás k uvědomění, že seznam všeho úžasného na světě, všeho, pro co stojí za to žít, by měl mít v sobě každý.

Poslední předvánoční pozvánka patří talkshow Haliny Pawlowské Manuál zralé ženy. 6. prosince vás provede večerem s nadhledem nad životní „zralostí“ ve všech směrech. Pak vám bude jasné, jak zvládnout své šikanující děti, zvětšující se tělo, jak znovu najít lásku a jak se smát všemu blbému, co vás potká.

Veškerá divadelní představení jenom u nás uvidíte opravdu za hubičku. Nevěříte? Přesvědčte se na www.zeleznybrod.cz, nebo na www.evstupenka.cz.

Veronika Vebrová, Informační a kulturní středisko Železný Brod