Součástí výuky pracovních činností na druhém stupni Základní školy Tanvald sportovní je i vaření. Sedmáci se už v kuchyňce trochu rozkoukali, a tak jsme se pustili do bramboráků a podzimních zeleninových salátů.

bramborákiáda | Foto: web

Pozdní podzim nám nabízí výběr z kořenové zeleniny, červenou řepu i zelí. Hlavně to kysané působí jako elixír zdraví, posílí naši imunitu před přicházející zimou. I když někdy není lehké v kuchyňce usměrnit všechny žáky k té správné činnosti, postupně se to porovná a na školní vaření vzpomínáme v dobrém. Jsem ráda, když slyším, že to, co se ve škole naučili, uplatní i doma (včetně nepopulárního závěrečného uklízení).