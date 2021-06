Pozor! Není to cesta lesem pohádek. Na té naší letošní Pohádkové cestě totiž nenajdete žádná stanoviště s pohádkovými bytostmi, koblížky, koláčky ani bramboračku. Abyste cestou viděly pohádky, musíte se dobře dívat a zapojit představivost.

Odměna vás ale nemine! Na jednom tajuplném místě přece jen nějaký poklad bude, a to v neděli 6. června mezi 9 a 17 hod. Navíc nám pak ještě můžete poslat fotografii, kterou cestou pořídíte (foto úkol nebo místo, co vás zaujme nebo sebe při plnění úkolů, společně s fotkou vyplněného pracovního listu) a dostanete se do slosování o užitečné ceny.

Mapku, popis cesty a pracovní list na plnění úkolů si můžete vytisknout z naší webové stránky centrumajak.cz. Na cestu si nezapomeňte vzít něco na psaní, něco na fotografování a dobrou náladu.

Z. Koldovská a Holky z Majáku