Vše přitom vzešlo ze světově oblíbeného koníčku – postcrossingu, tedy posílání pohledů na náhodně vygenerované adresy a jejich přijímání z celého světa.

„Pohlednice miluju, v dětství to bylo jediné spojení s mojí sestrou, která pracovala jako au-pair v Německu, a vždy velmi radostné. Úplně jsem zajásala, když jsem v dospělosti objevila Postcrossing. Je to něco, co děláte naprosto dobrovolně, přinášíte tím absolutní radost a posíláte pohledy z „čistého srdce“ prostě proto, že chcete potěšit. Je to skrz na skrz radostná záležitost,” říká Kvapilová, zakladatelka portálu pohlednictvi.cz.

Jejíma rukama prošlo už více než 16 000 druhů pohlednic a v e–shopu je aktuálně na výběr z více než čtyř tisíc pohlednic od uměleckých, přes turistické až třeba po kvetoucí pohlednice: „Dozvěděla jsem se, že má Ruční papírna ve Velkých Losinách existenční potíže, a tak jsem vymyslela kvetoucí pohlednice – na speciálním ručním papíru jsou semínka heřmánku a po zasazení do země může pohlednice vykvést,” vysvětluje Kvapilová.

A tím její aktivita nad rámec internetového obchodu nekončí. Má za sebou pořádání srazů sběratelů, v minulém roce vymyslela hru s názvem #vyzvazpohlednictvi, skrz níž proběhlo na 400 výměn pohlednic mezi lidmi a v neposlední řadě se její Pohlednictví stalo partnerem projektu Úsměv do schránky, jenž i přes covidové období sbírá kontakty na domovy důchodců, kterým mohou dobrovolníci poslat radost v podobě dopisu nebo pohledu.

Lásku k pohlednicím Kvapilové hned pozná i každý zákazník: „Toužila jsem po tom, aby objednávka z Pohlednictví nebyla jen obálkou z nějakého obchodu, ale spíš jako když vám přijde něco od kamarádů. Každá obálka proto od nás chodí nazdobená, s osobním ručně psaným vzkazem. Chci, aby v tom byl ten záchvěv radosti, co člověk u schránky může prožít, od prvních chvil. Je to to, co mě na Pohlednictví hrozně baví – že je to velký kolotoč, na konci kterého jsou všichni spokojení – autoři, protože mají provizi z každé vytištěné pohlednice, my i zákazníci, kteří tu radost většinou ještě posílají dál,” popisuje svůj přístup majitelka e–shopu.

I Lucie Kvapilová se svým Pohlednictvím si vyzkoušela hodinové poradenství v Podnikatelské ambulanci Libereckého podnikatelského inkubátoru: „Do ambulance jsme nepřišli s konkrétním dotazem, spíše nás zajímalo, co si o tom myslí někdo další. Philipp chtěl znát jednotlivé kroky našeho marketingu a k nim přidával své návrhy,” popisuje Kvapilová setkání s ředitelem Lipo.ink Philippem Rodenem. „Na základě návštěvy ambulance jsme připravili první newsletter a měsíc po prvním newsletteru jsme měli největší obrat do té doby. Bylo to pro mě obrovské překvapení, protože jsem měla za to, že e-mailový marketing je mrtvá záležitost,” dodává.

Než jsem Lucii potkal, nikdy jsem o postcrossingu neslyšel. Její podnikání je krásným důkazem, že i z obskurního hobby se dá udělat reálný byznys, když se to vezme za správný konec,” doplňuje Roden.

Barbora Jónová