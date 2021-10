Na místě události většinou pomáhají situaci zvládnout psychosociální interventi složek IZS. Zaměstnancům pak pomáhají speciálně vyškolení peeři z vlastních řad. Pro zasažené rodiny jsou k dispozici proškoleni interventi ZZS. Peeři a interventi jsou odborně zastřešeni Systémem psychosociální intervenční služby (SPIS).

Více než stovka se jich od 19.9. do 21.9. 2021 sešla na celorepublikové konferenci v Jablonci nad Jizerou, aby si předali své zkušenosti a seznámili se s novými postupy. Ve Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v současné době pracuje dvanáctičlenný tým peerů a interventů, kteří se starají nejen o pacienty a jejich blízké, ale právě i o pomoc kolegům.

Jak taková pomoc vypadá? „Pokud některý z našich zaměstnanců cítí, že nějakou situaci nezvládá a že je pro něj těžká, má možnost zavolat jednomu z našich peerů a vše s ním probrat. Nemusí jít vždy o těžký zásah, který bohužel nedopadne dobře, může mít třeba i pocit vyhoření. Peer s ním jeho situaci probere, nabídne mu jiný pohled na věc. Někdy pomůže i jen to, že kolegu vyslechne,“ vysvětlila Vendula Kolářová, psycholožka, která je vedoucím týmu SPIS ZZS LK a jeho odborným garantem.

Peeři a interventi při ZZS LK pracují již téměř 10 let, jejich velká potřeba se ukázala v roce 2017 po zásahu u dopravní nehody, kde zemřeli čtyři mladí lidé. Po ní se do té doby v podstatě dvoučlenný tým začal rozrůstat. „Nikdo z nás není stroj. Příběhy lidí, ke kterým vyjíždíme, nás samozřejmě vždy nějak zasáhnou. Někdy se s tím zvládneme vyrovnat sami, někdy to už ale nejde,“ říká Kolářová. Obzvlášť náročné jsou podle jejích zkušeností pro zdravotníky výjezdy k malým dětem.

Interventi a peeři se velmi osvědčili i v době nejsilnější pandemie Covid 19, když byla jejich pomoc dostupná veřejnosti i kolegům zejména po telefonu. Běžná už je i jejich přítomnost u hromadných neštěstí. Interventi ZZS LK byli jako výpomoc kolegům přítomni například v obcích zasažených tornádem. Pro všechny zdravotníky je nadále poskytována nonstop telefonická podpora na Peerlin na telefonním čísle 530 331 122.

Již 16. ročník konference SPIS – PEER letos pořádá Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a pod záštitou radního pro zdravotnictví Libereckého kraje Vladimíra Richtera. Konferenci, na kterou se sjeli SPIS peeři z celé republiky, Liberecký kraj i finančně podpořil.

Michael Georgiev, mluvčí ZzS Libereckého kraje