„Letošní bláznivý rok většině předkol v ČR nepřál, a tak z dvanácti oblastních kol se konala živě jen čtyři z nich. Asi i díky tomu mělo nedělní odpoledne u Volta nabušený program nejen severočeskými formacemi,“ popsala za pořádající Studio Kokos Alenka Schernstein Vítová.

O postup soutěžily kapely i sólisté různého věku i různých úrovní. Na všech muzikantech bylo ale jasně vidět, že se těší zahrát si naživo před opravdovými posluchači.

Roman Hampacher, který získal od poroty postup do semifinále Porty v Řevnicích na svém facebooku hned v pondělí napsal: "U Volta bylo moc fajn, počasí skvělý, organizace za jedna a dobrej zvuk. Fakt jsem si to užil, vlastně jsem se chtěl jen zaregistrovat a jít se projít, ale zůstal jsem celý odpoledne až do večera. Musím říct, že tak pohodový odpoledne mezi spoustou lidí a přitom sám, jsem už dlouho nezažil." Postup do finále získala pražská formace Vilma.

Večerní čas patřil hostující kapele Marien, která je jednou ze špičkových folkových kapel u nás. Na závěr koncertu zazněla i jejich píseň Zrcadla, na kterou si pozvali i organizátorku akce, zpěvačku a hlavní iniciátorku Studia Kokos Alenu Schernstein Vítovou.

Lenka Klimentová