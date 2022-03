Protože děti jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu, je nutné na ně dohlížet nejen v roli chodců a jezdců na kolech, odrážedlech, bruslích, ale také v roli pasažérů. Při přepravě dětí autem je naprosto zásadní jejich maximální bezpečnost. Základem je autosedačka, bez ní nemůže dítě do výšky 150 cm nebo váhy 36 kg v autě jet. Ovšem ani ta nejlepší nemusí napravit časté chyby rodičů. Jak se v dětských autosedačkách neboli dětských zádržných systémech vyznat?

Autosedačky jsou dětem uzpůsobeny podle jejich váhy a výšky. Podle těchto kritérií jsou rozděleny do skupin 0 až III. To znamená, že jinou autosedačku potřebuje novorozenec, jinou dvouleté dítě. Pokud je ratolest těžší, než stanovuje daná skupina nebo se do sedačky nevejde, je nutné ji vyměnit. „Není možné dítě přepravovat v autosedačce, která neodpovídá jeho váhové a výškové kategorii. Především hlava nesmí přerůst horní díl sedačky,“ zdůrazňuje Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Autosedačka musí být řádně zajištěna a dítě v ní musí být správně upoutáno podle pokynů výrobce. „Bezpečné ukotvení autosedačky usnadní systém Isofix. Díky němu se mnozí vyhnou častým chybám. Zejména, pokud si nejsou jisti dostatečným utažením autosedačky bezpečnostním pásem,“ upozorňuje Markéta Novotná. Dítě musí mít v autosedačce řádně utažené popruhy, ty musí těsně přiléhat k tělu. Důležité je přesné vedení pásu přes klíční kost mezi ramenem a krkem. Připevněný pás nikdy nesmí vést přes krk, při nárazu by hrozilo uškrcení. Velmi častým nešvarem je podle ní, že dítě je v autosedačce příliš oblečené. Rodiče by před každou cestou měli svou ratolest vysvléct z tlustých bund. Čím méně oblečení, tím lépe.

Při výběru sedačky je potřeba sledovat bezpečnostní standardy, v současné době jsou schváleny normy ECE R44/04 nebo R129, tzv. i-Size. „Nejbezpečnější způsob pro přepravu dítěte, který doporučuje i evropská norma i-Size, je upevnění protisměrné sedačky, a to nejen u nejmenších dětí. Na trhu jsou sedačky, které umožňují protisměrné usazení do čtyř let věku,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Prodávají se ale i takové autosedačky, které požadavky na bezpečnost nesplňují. Nedostatky nemusí být na první pohled viditelné. Před koupí je vhodné přečíst si nezávislé testy, a následně ji pořídit ve specializované prodejně. Vždy se vyplatí nejprve autosedačku vyzkoušet ve voze, ve kterém bude používána. V případě, že v jednom voze cestují tři děti a dozadu se nevejdou tři autosedačky, nejstarší dítě může být připoutáno klasickým bezpečnostním pásem. Nejbezpečnější způsob přepravy je ale mít pro každé dítě vlastní autosedačku.

Dítě, které je vyšší než 150 cm nebo těžší než 36 kg může, respektive musí být normálně připoutáno bezpečnostním pásem. „Bezpečnost dětí je na prvním místě. Aby cestování s nimi bylo klidné, je dobré jim při jízdě najít zábavu. Ideálním společníkem ale není telefon nebo tablet. V případě prudkého zabrzdění či nárazu, dítě nedokáže zařízení v rukou udržet, a naopak může jím zranit sebe i někoho dalšího ve voze. Lepším řešením je proto povídat si s nimi, hrát nějaké slovní hry, pouštět písničky apod.,“ uzavírá Novotná.

Tým silniční bezpečnosti