Přidejte se k říjnovému úklidu řeky Jizery

Čistá řeka Jizera je akcí, při které dobrovolníci jdoucí po břehu Jizery nebo jedoucí na lodích po řece sbírají do pytlů vše co do řeky a jejího okolí nepatří.

Akce Čistá řeka Jizera se letos koná počtvrté. | Foto: archiv Deníku