J-TE-A – tato jabloňová podnož roste středně silně až silně. Svými růstovými vlastnostmi je možno ji srovnávat s podnožemi M 1 a M 2. Velmi dobře kotví v půdě. Doporučuje se pro zákrsky a čtvrtkmeny. Je vhodná zejména pro slabě rostoucí a velmi plodné odrůdy. Plodit začíná většinou ve čtvrtém až pátém roce po výsadbě a její plná plodnost nastává přibližně v sedmém roce.

Chvojí, vrstva listí či jiná ochrana rostlin před mrazem už splnila svou úlohu a měli bychom ji odstranit. Nepotřebné chvojí můžeme rozdrtit a použít jako nastýlku pod okrasné dřeviny nebo zkompostovat. Listí a ostatní rostlinný materiál pečlivě vyhrabeme na celé ploše zahrady.

Jak a kde přezimují mšice škodící na rostlinách? Všechny druhy mšic přezimují ve stádiu vajíček nakladených do menších skupin na kůře dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na jaře se z nich líhnou larvy, které hned začnou sát šťávu z rašících listů. Dospělé samičky již nekladou vajíčka, ale rodí živé larvy. V jarním období se na rostlinách vyvine několik generací mšic. V poslední generaci se objeví křídlatí jedinci, kteří přeletují na letní hostitelské rostliny. Zde se celé léto rozmnožují a škodí na nich, ale na podzim se vracejí zpět na zimní hostitele. Tady se páří a samičky nakladou vajíčka, která přezimují. Některé druhy mšic ale hostitelské rostliny nemají a koncem jara pouze přeletují na jiné jedince stejného druhu. V současné době je možno k ochraně rostlin proti mšicím používat ekologický přípravek pod názvem Neem Azal T/S, který se získává výtažkem z tropické rostliny Azadirachta indica.

Mšice na rybízu.Zdroj: Petr Kumšta

Postupně můžeme vysévat semena rané zeleniny jako např. salát do truhlíků, které umístíme na okenní parapet nebo do vytápěného skleníku. Pro pěstování ve skleníku nebo fóliovníku můžeme začít s výsevem rajčat. Ve fázi, kdy nám rostlinky tvoří pravé lístky, pikýrujeme jednotlivé rostlinky tak, že je rozsazujeme na delší vzdálenost nebo jednotlivě do květináče. Hloubka výsadby se provádí pod děložní lístky, tímto rostlinky zesílí a vytvoří bohatší kořenový systém.

Petr Kumšta