Podařilo se uskutečnit spoustu akcí, některé jsme přesunuli do onlinu, jiné jsme ale bohužel museli zrušit.

Krušný byl leden a únor, kdy jsme nemohli realizovat oblíbený Karneval pro nejmenší. Nebyla ani jarní burza oblečení, hraček a sportovního vybavení. Bylo dost těžké cokoliv plánovat, protože nikdo netušil, co bude za týden, natož za měsíc.

Za největší ztrátu považujeme nejen my, ale i rodiče a děti, neuskutečněnou Cestu lesem pohádek. Ke Dni dětí jsme připravili alespoň krátkou procházku s plněním úkolů. Akce neměla nic společného s tradiční Cestou lesem pohádek. Konala se jinde a jinak. Museli jsme ji pojmout tak, aby nebyla masová a mohla proběhnout s ohledem na aktuální opatření. Cestou děti plnily jednoduché úkoly a pohádkové bytosti si po cestě musely pouze představovat. Jediný, s kým se potkaly, byl v cíli strážce pokladu.

RETRO: Měla vlasy samou loknu aneb Z domácího kadeřnictví naší babičky

S touto Pohádkovou cestou, rodinnou grilovačkou a Květinovou stopovanpu jsme se přihlásili k Festivalu rodiny, který se koná vždy mezi Dnem matek a Dnem otců pod záštitou Sítě pro rodinu v čele s Rut Kolínskou.

Na začátku roku jsme vyhlásili termíny pro prázdninové příměstské tábory. O tuto službu rodinám je velký zájem a některé turnusy byly obsazené během několika hodin.

Šest týdnů zde děti zažívaly dobrodružství, vydávaly se na výlety a kreativně tvořily. Během konání táborů jsme vyhlašovali venkovní aktivity, vycházky do okolí, výlety, srazy rodin na hřištích, na zahradě apod. V době, kdy se tábory nekonaly, jsme otevřeli centrum na dopoledne pro maminky s dětmi přibližně dvakrát v týdnu.

Maják oslavil 20 let

Při té příležitosti jsme od 1. června do konce srpna vystavovali v městské knihovně. Mohli jste zde vidět fotografie z našich tradičních akcí, jako je např. Karneval pro nejmenší, prvomájový průvod, rodinná setkání na zahradě s grilováním, příměstské tábory, dlabání dýní, výroba adventních věnců, mikulášská, atd. Cestu lesem pohádek zde připomínaly dvě figuríny, oblečené do kostýmů Červené karkulky a princezny Sněhurky, a drak. 20 let Majáku symbolizovala kronika, kterou si návštěvníci mohli prolistovat.

Informační centra v Českém ráji hodnotí letošní návštěvnost

O našem kulatém výročí za námi přišli natočit rozhovor koncem července reportéři z regionální televize RTM+. Krátkou reportáž se záběry z výstavy i z našich prostor a příměstských táborů si můžete pustit na webové stránce RTM+ a na našich webových stránkách.

Od září byla situace relativně příznivá, a tak jsme do konce roku zrealizovali alespoň pro omezený počet účastníků oblíbené tradiční akce jako Dýňování, Den pro ženy, výrobu adventních věnců, mýdel, svíček a nepečeného cukroví. Děti se mohly pobavit s paní Enochovou z Divadla Rolnička při Podzimní pohádce o drakovi a s Rudou Hancvenclem při pásmu klasických pohádek v netradiční úpravě.

Po dlouhé době maminky mohly nakoupit a prodat oblečení na podzimní burze.

Třešničkou na dortu bylo opět venkovní setkání s Mikulášem. Poprvé nás covid vyhnal s mikulášskou ven už v prosinci 2019. Ukázalo se, že všechno zlé je k něčemu dobré, a na naši původně improvizovanou akci jsme měli tak kladné ohlasy, že jsme se rozhodli ji dělat už výhradně v altánu na zahradě u centra.

OBRAZEM: Originální dýně z dílny Michala Kotyzy. Jsou to umělecká díla

Celý rok naše pracovnice doprovázely pěstounské rodiny a pomáhaly rodinám v nouzi. Proběhlo mnoho vzdělávacích akcí, ať už živě nebo on-line, když to jinak nešlo. K těm větším patří listopadová přednáška paní doktorky Lidmily Pekařové, na kterou se připojilo 25 rodin nebo jednotlivců.

Po celou dobu probíhala v centru individuální péče, jako je doučování dětí v různých předmětech, logopedie, předškolní příprava, v září se rozjely dvě nové služby pro veřejnost, a to pomoc psychoterapeutky a asistence při řešení sporů (mediace).

I v roce 2022 pokračujeme v pravidelných programech. Pro aktuální informace o omezeních sledujte náš web www.centrumajak.cz a fb stránku.

V červnu jsme uzavřeli sbírku Maják pro Marušku



Své drobné si můžete odložit v prodejně HG Market vedle hasičské zbrojnice. Je zde umístěna kasička sbírky Pozvedněte slabé Nadace Euronisa. Přispět lze také na účet sbírky č. 705705705/2700, variabilní symbol 1082021.



Peníze, které se v Tanvaldě vyberou, půjdou na vybavení terapeutické místnosti v našem centru, kterou pracovně přezdíváme "kutloch". Přímo v Majáku máme za 30 Kč pár praktických předmětů -zrcátka, otvíráky a klíčenku s kolečkem do nákupního vozíku. Za příspěvky děkujeme.

Zuzana Koldovská