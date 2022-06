K historii Roprachtic se letos pojí také další dvě významná „kulatá“ výročí. Je tomu právě 100 let, co obec nese současný název, a století letos uplyne i od odhalení zdejšího pomníku padlým. Po průvodu, který projde obcí v sobotu dopoledne v 10 hod. právě od pomníku, se o půl hodiny později připravuje před obecním úřadem velká slavnost spojená s žehnáním znaku a vlajky obce. Součástí aktu bude i představení knihy o historii a současnosti Roprachtic, jejíž sepsání inicioval Roprachtický okrašlovací spolek. S přispěním místních obyvatel a spolků ji sepsal František Hubař a obec ji vydala ve spolupráci s vydavatelstvím Heleny Rezkové.

Pro místní i příchozí pak bude připraven další bohatý celodenní program v hospodě U Tichánků, na přilehlém hřišti a u obecního úřadu. Svoji činnost tady budou prezentovat místní spolky, zahrají harmonikáři, cimbálovka a skupina Konverze Band. Návštěvníci budou moci zavítat do kostela, budovy bývalé školy (nyní budovy obecního úřadu), kde zhlédnou výstavku související se školou a historií Roprachtic. Těšit se mohou také na komentované prohlídky zdejšího zemědělského družstva, projížďky koňským povozem, loutkové divadlo a další bohatý program. Občerstvení zajišťují místní spolky, podávat se bude nejen myslivecká a regionální kuchyně, ale i výborná káva z Vysocké pražírny či biozmrzlina ze Zlaté Olešnice. V neděli 19. června pak oslavy ukončí od 10.30 hod. mše svatá ve zdejším kostele Nejsvětější Trojice, kde zazní i hudební vystoupení žáků ZUŠ z Jilemnice.

Nejočekávanější událostí víkendového programu bude jistě představení knihy „Pamětnice roprachtická“, která na 256 stranách A4 mapuje celou bohatou historii obce a je v ní na 500 fotografií a dalších vyobrazení. Roprachtice jsou obcí, kterou nelze v dějinách Semilska jen tak přehlédnout, a to zejména díky kostelu, lidové architektuře, činnosti místních spolků, ale třeba i v roce 2009 postavené soukromé rozhledně U borovice nad obcí. V knize nechybí kapitoly o místních památkách, významných osobnostech obce, popsána je v ní podrobně historie i současnost a na čtenáře čeká mnoho dalších informací. Obec je zajímavá třeba tím, že se tady natáčelo už několik známých filmů atd.

Do knihy se podařilo například shromáždit i původní fotografie několika desítek zdejších chalup. Některé z nich už jinde, než v knize nespatříte. Mnohé zdejší rodiny pak do publikace poskytly fotografie svých předků, která dokumentují podobu zdejšího života před více než sto lety. „Věřím, že si v knize každý najde to své a o historii obce se tak dozvědí víc.

