„Loni se Maruška uzdravila a protože zvládla rozdílové zkoušky na výbornou, mohla se vrátit zpět mezi spolužáky do své třídy. Chceme všem z celého srdce moc moc poděkovat za vše, co jste pro nás udělaly. Za obrovskou solidaritu lidí, finanční pomoc, psychickou podporu paní Syrovátkové, která byla stále na telefonu a přijela vždy, když jsme to hodně potřebovali,“ uvedla v poděkování Iveta Votrubová, maminka Marušky a její starší sestry Aničky, a doplnila: „Děkuji také Bílým Tygrům za jejich veliké srdce hrát za naši Marušku a za vybrané peníze na jejich zápasech. Nesmím zapomenout na všechny lidi, co nám poslali peníze na transparentní účet. Jsme vám všem nesmírně vděčni, protože za ty 2 roky trápení, jste nám vytvořili nejen krásný nový domov, ale zároveň lepší život, kdy se holky zase začaly smát.“

V rámci sbírky se podařilo na transparentním účtu shromáždit 173 199 korun.

S dalším příspěvkem od Bílých Tygrů ve formě šeku a výtěžku za dražbu charitativních dresů poskytla Nadace SYNER rodině a paní Votrubové pomoc v řádu statisíců při speciální stomatologické léčbě, dětem věnovala školní pomůcky a loni před Vánocemi jim připravila prohlídku zázemí libereckých hokejistů s překvapením. „Jménem naší nadace děkuji každému, kdo se do sbírky zapojil a Votrubovým pomohl“, doplnila Eva Syrovátková.

Ondřej Paclt