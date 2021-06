V listopadu 2018 byla zahájena veřejná sbírka Maják pro Marušku. Tehdy osmiletá Maruška onemocněla akutní lymfoblastickou leukemií krčních uzlin.

Ilustrační foto. | Foto: Vladimír Horpeniak

Maruščin boj s nemocí začal pobytem na hemato-onkologickém oddělení v pražském Motole. S maminkou samoživitelkou pak byla doma v izolaci a denně dojížděla na chemoterapie. Léčba trvala celé dva roky a byla úspěšná. Nyní je Maruška zdravá, přesto stále musí jezdit na pravidelné kontroly do Prahy, a to až do 18 let.