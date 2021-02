Odborná porota ocenila padesát jednotek a sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky za profesionálně provedené zásahy a preventivní a společensky prospěšnou činnost. Toto prestižní ocenění, které se udílí jednou ročně, obdrželi dobrovolní hasiči ve středu 16. prosince v Brně za účasti patronů ankety Ilony Csákové Petra Rychlého a Ondřeje Vetchého.

S ohledem na preventivní ochranná opatření se vyhlašování 10. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku muselo konat bez diváků v sále a bez zástupců a partnerů či spolupracujících organizací, díky nimž si finalisté odvezli finanční a věcné dary za více než 2 500 000 korun.

Odměnu 80 tisíc korun získali dobrovolní hasiči ze Smržovky, kteří ve východní divizi vyhráli kategorii jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. V kategorii hasičský sbor byli pátí. „Dovolte nám ještě jednou poděkovat všem za váš hlas. Víc než 700 lidí si našlo chvíli aby nás podpořila a toho si neskutečně ceníme. Gratulujeme i všem ostatním, kteří se v anketě umístili a to nejen na stupních vítězů, ale došli až do finále,“ napsali smržovští hasiči na svém facebookovém profilu.

V důsledku koronavirové situace se nemohla uskutečnit celá řada pravidelných akcí a soutěží pořádaných právě dobrovolnými hasiči, kteří se do boje s koronavirem zapojili od prvních dnů v rámci celé České republiky. I přes tuto nepřízeň osudu se pořadatelům ankety Dobrovolní hasiči roku podařilo uspořádat desátý ročník Ankety a ocenit tak finalisty za jejich zásahy na dopravních nehodách, požárech, záchraně lidských životů a majetku. Sbory svá ocenění obdržely za pomoc v boji s šířením nákazy, ale také za práci s dětmi a preventivní výchovu ve svém okolí.

Vyhlášení ankety a udělené ocenění dobrovolným hasičům je důstojným poděkováním za jejich obětavý aktivní přístup, profesionalitu při zásahu a preventivní a výchovnou činnost. „Velmi si vážíme nasazení hasičů obzvlášť v této mimořádné době. Často jsou to právě dobrovolní hasiči, kteří jsou v první linii v boji proti koronaviru a pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. Jsme hrdí na to, že stojíme jako partner Ankety už 10 let po jejich boku a jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem ocenit jejich obětavou práci,“ řekl Pavel Káčer, zástupce generálního partnera ankety, společnosti GasNet.

Jedním z cílů ankety je posílit veřejné povědomí o nenahraditelnosti 360 tisíců aktivních členů dobrovolných hasičů v rámci integrovaného záchranného systému. Díky regionální působnosti to jsou právě oni, kdo přijíždí jako první a řeší prvotní zákroky při požárech, dopravních nehodách nebo povodních. „Paleta příběhů, při kterých zástupci hasičských sborů a jednotek hrají svou nepostradatelnou roli, je opravdu rozmanitá. Při požárech, nehodách a jiných nešťastných událostech, při výchově a aktivním vyžití dětí a mládeže, při akcích pro místní komunity nebo také při zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy zemního plynu. V Anketě vyzdvihujeme některé z nich. Skrze ně však vyjadřujeme uznání všem,“ řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.

Jiří Bezděk, prezident spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku