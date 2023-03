V pátek 10. a v sobotu 11. března se zástupci Sdružení Český ráj, Muzea Českého ráje v Turnově, Střediska ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách a Regionálního turistického centra Turnov zúčastnili Festivalu zážitků v Trojzemí – Euroregion Tour 2023 v Jablonci nad Nisou.

Euroregion Tour 2023 v Jablonci nad Nisou. Zástupci Sdružení Český ráj. | Foto: Sdružení Český ráj/Pavel Charousek

Na veletrhu bylo tentokrát představeno i téma, o kterém se, ač trápí všechny vyhledávané lokality cestovního ruchu, nahlas nemluví, a Sdružení Český ráj ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy téma, jak se chovat, když příroda „zavolá“ a v dohlednu není žádné WC, pomyslně zvedají.

„Jsem ráda, že i návštěvníci vnímají, že je to problém a že se neostýchali seřadit připravené pomůcky, které lidé používají, když si v přírodě odskočí, a to od těch, se kterými si příroda hravě poradí, až po vlhčené ubrousky, které tu zůstanou až do dalších generací,“ komentovala Andrea Stárková ze Střediska ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách.

FOTO: Jablonecké Eurocentru zaplavila nabídka dobrodružství i odpočinku

Návštěvnost veletrhu byla v pátek o něco slabší než v sobotu, přičemž v první den veletrhu přicházeli hlavně studenti a senioři, v sobotu pak i rodiny s dětmi. „Návštěvníci ve většině případů Český ráj znali, ptali se především na chystané akce, například na oblíbené Staročeské trhy, nebo na tradiční zahájení turistické sezony,“ uvedla ředitelka Sdružení Český ráj Jitka Kořínková. „Z materiálů se doslova zaprášilo po nově vydané tiskovině Rozhledny v Českém ráji,“ doplnila Petra Holanová, která na stánku zastupovala Sdružení Český ráj.

Během veletrhu probíhal doprovodný program se sportovní exhibicí, v malém sále si návštěvníci mohli vybrat z pestré nabídky přednášek. V sobotu byl ke shlédnutí také nový dokumentární film Zdeňka Mrkáčka - Jedinečný Český ráj.

FOTO: Český ráj na mezinárodním turistickém veletrhu ve Wroclawi

„Největším přínosem veletrhů je osobní setkání se zástupci jednotlivých destinací a návštěvníky samotného veletrhu. Rádi doporučujeme i méně známá místa a těší nás, že se jim naše tipy líbí a rádi se do Českého ráje vrací,“ uzavírá Petra Holanová.

V nejbližší době se Sdružení Český ráj chystá na další prezentační akce u nás i v zahraničí:

* 17.-19. března - Holiday World Praha

* 29. dubna - zahájení turistické sezony, Turnov

* 1. května - Májová slavnost Jičín

