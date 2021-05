Hudební a divadelní Sedmihorské léto je v Českém ráji oblíbenou stálicí, která tradičně přináší kvalitní letní kulturu pro místní i turisty. Ani letos tomu nebude jinak a Sedmihorské léto své brány otevře již po dvanácté.

No Name. | Foto: Deník

Kompletní program již uveřejnilo a tak si diváci mohou vybírat z divadelních komedií, hudby i vystoupení pro děti, letos i s několika zcela novými akcemi. Stejně jako každý rok – v programu si najde každý to své – milovníci hudby a slovenštiny si na Sedmihorském létě vůbec poprvé užijí slavnou a oblíbenou kapelu NO NAME, nebo dvě legendy v jeden večer najednou, kdy vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a Hana a Petr Ulrychovi s kapelou Javory Beat.