Střední škola Semily si připomene 140 let od svého založení a 90 let působení v současné budově. V sobotu 21. září tu navíc proběhne den otevřených dveří.

V polovině 19. století sílily snahy vychovávat zručné a dovedné řemeslníky. V Semilech probíhaly od roku 1880 jednání mezi okresním hejtmanstvím, živnostenským spolkem, městským úřadem a občanskou záložnou. Výsledkem bylo podání žádosti na ministerstvo o svolení k otevření školy. Ministerstvo v listopadu 1883 povolilo vznik Průmyslové školy pokračovací jako dvouleté školy s přípravným během. Zápis žáků se konal 15. září 1884, do prvního ročníku bylo zapsáno 21 učňů a do přípravného běhu 19 učňů.

První školní rok byl zahájen 5. října 1884 v budově obecní školy na Komenského náměstí čp.148 (dnes základní umělecké škola). Vyučovalo se ve všední dny od půl sedmé do půl deváté večer, proto byly zakoupeny petrolejové lampy, a v neděli od půl druhé do půl čtvrté. Ředitel a pět dalších učitelů učili geometrii, počty, účetnictví a písemnosti. Ve školním roce 1886/1887 se pokračovací škola přestěhovala do sousední novostavby chlapecké školy. Od školního roku 1911/1912 byly do školy přijímány i dívky. Až do první světové války se počet žáků pohyboval mezi 60 až 110. Prvním ředitelem školy byl jmenován Jan Kamenický, v roce 1908 ho vystřídal František Mizera.

close info Zdroj: se souhlasem Střední škola Semily zoom_in Střední škola Semily si Dnem otevřených dveří připomene 140 let trvání.

Ve školním roce 1927/1928 bylo na škole zapsáno 245 žáků, z toho 28 dívek. Pro tolik učňů ovšem nebylo dost učeben, proto se začalo uvažovat o výstavbě nové budovy. Stavba byla zahájena 8. května 1933 a dokončena již 10. srpna 1934, prováděli ji semilští stavitelé Josef Kosař a Josef Schejbal. V této budově v ulici 28. října škola sídlí dodnes, tedy již 90 let.

Od roku 2020 má škola název Střední škola Semily (dříve Integrovaná střední škola, Střední odborné učiliště atd.) a nachází se na čtyřech místech ve městě: v hlavní budově v ulici 28. října, v opodál stojící bílé budově postavené v roce 1992, v Nádražní ulici, kde se nalézají dílny truhlářů a tesařů, a v areálu Pod Vartou, kde jsou další dílny a domov mládeže. Školu navštěvuje 450 žáků ve dvou studijních oborech (Požární ochrana, Podnikání – nástavba) a sedmi učebních oborech (Elektrikář, Instalatér, Obráběč kovů, Pečovatelské služby, Tesař, Truhlář, Zedník).

V posledních letech jsou všechny obory maximálně naplněné, škola potřebuje nové odborné učebny a dílny. Tento problém vyřeší stavba nového Centra odborného vzdělávání v areálu Pod Vartou. Půjde o největší investici v historii školy (cca 130 milionů korun). Stavební povolení již máme, stavět se začne v příštím roce.

Výročí školy si slavnostně připomeneme v sobotu 21. září, kdy bude zároveň i den otevřených dveří.

Petr Holubička, ředitel Střední školy Semily