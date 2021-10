Do dnešních časů se dochovaly zbytky zdiva paláce, část chodby, studna a relikt černé kuchyně. Po vesnickém osídlení pak tesané světnice, chlévy a sklípky.

Roku 1415 prodala hrad jistá Žofka, vdova po Ješkovi z Rotštejna, Ondřeji Paldrovi z Vařin. On i jeho syn zůstali během husitských válek věrni katolické straně. Hrad byl poté dobyt a vypálen roku 1426 husitskými vojsky. Potom byl zřejmě ponechán svému osudu, jelikož Paldrové sídlili nadále na tvrzi v Klokočí. Jako pustý je hrad uváděn roku 1514.

Zakladatelem hradu byl pravděpodobně Markvartic Vok z Rotštejna. Roku 1318 byl hrad přepaden a vypálen. Následná soudní pře se táhla několik let a Vok k soudu pohnal kolem 150 šlechticů. Mezi lety 1360–1412 vlastnil hrad Ješek z Rotštejna a právě v jeho době započala výstavba kamenného jádra.

„Podzim přeje pěším výletům. Okolí zříceniny Rotštejn je půvabné a přitažlivé svými skalními útvary. Při návštěvě je potřeba dbát na to, že se člověk ocitá v přírodní rezervaci, a podle toho se chovat,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

