Vířivý pohyb vln, které se rozbíjejí o ladné boky lodě, odlesky slunečního svitu, lámající se v kapkách vody stejně jako světlo v českém křišťálu. Šenovská Preciosa Lighting rozvířila vody výstavy novou dynamickou instalací pro jachty a zaoceánské lodě Crystal Wave of Light. Návštěvníci monacké show tak měli možnost ponořit se do hry světla a barev, kterou vytváří třináctimetrový křišťálový vír třpytící se 1 830 kusy křišťálových broušených prizmat. Jejich světlo vnáší osobitou atmosféru do každého prostoru jachty, ať už jde o apartmá, jídelnu, vstupní prostory či schodiště.