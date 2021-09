Pozdější majitel Vojtěch Kopic se celý život zajímal o národní historii a měl umělecké sklony. K výtvarnému umění se dostal za druhé světové války, kdy pomáhal při památkové úpravě chalupy - otesávat kámen ho učil kameník ze sousedství.

Do pískovcových skal v okolí své chalupy vytesával od čtyřicátých let až do své smrti plastiky s tématy z českých dějin. K vidění tu jsou například Mistr Jan Hus, sv. Václav, Horymír se Šemíkem, kněžna Libuše, Cyril a Metoděj anebo Karel IV. Nechybějí ale třeba ani zvířata, varhany nebo lidová chalupa. Většinu reliéfů doplňují rozmanité lidové moudrosti, verše a citáty.

„Výprava ke Kopicovu statku je příjemnou romantickou vycházkou, která je lákavá pro celou rodinu. Hledat v pískovcových skalách dosud viditelné plastiky Vojtěcha Kopice je dobrodružství i pro menší děti. Zároveň si člověk uvědomí, jak se velké vlastenectví autora projevilo v jeho díle,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kopic zemřel roku 1978 a je pochován v Kacanovech. V jeho díle i v pozdější době pokračovali další amatérští lidoví umělci, vytvořili například i velmi hlubokou studnu vyhloubenou celou ve skále.

Jan Mikulička, Liberecký kraj