Letošní ročník Sokolského běhu republiky se chce soustředit ještě víc na servis pro běžce a zajistit, že si tento sportovní zážitek užijí naplno, ať už poběží kdekoliv, ve městě, na vsi nebo v zahraničí. „Líbí se mi, že je to akce o zdravém životním stylu a sportu. Je čas vyběhnout, a když si tím připomeneme i bohatou historii naší země, je to jedině dobře,“ zmiňuje olympijský medailista a ambasador Sokola Saša Choupenitch. Do organizování běhů se letos pustí jak sokolské jednoty, které znáte již z předchozích let, tak i pár nováčků.

Mezi množstvím míst, kde se letos běh koná, nechybí Praha, Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Plzeň nebo Jablonec nad Nisou. Z menších měst na rozlohu, ale rozhodně ne na sokolského ducha, pak vybíháme v Syrovicích na Brněnsku, v Březníku na Vysočině nebo například v Náměšti na Hané na Olomoucku.

Do Jablonce nad Nisou míří festival Energie pro kulturu

Naši krajané držící sokolskou tradici a rozvíjející její myšlenky v zahraničí se zapojí již tradičně ve Washingtonu D.C., v San Franciscu nebo ve španělském Cabo Roig. Každé z míst je jiné, i v tom je Sokolský běh republiky unikátní. „Běhů je celá řada, ale dovolím si tvrdit, že u žádného jiného není tak těsné sepjetí s historií republiky, ta atmosféra je neopakovatelná i tím, že všude jsou sokolské symboly, které mají bohatou historii a běžet pod nimi je opravdový zážitek,” dodává starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Kompletní seznam všech běhů, ze kterých můžete vybírat, najdete na webu www.behrepubliky.cz.

A jaké máme cíle? Rozhodně nejsou malé! Protože Sokolský běh republiky nemá znát hranic. Chceme propojit co nejvíce běžců i sokolských jednot a společně oslavit 104. narozeniny naší krásné republiky! Chceme doručit radost z pohybu všem zapojeným běžcům, sokolům a sokolkám a šířit myšlenku sounáležitosti a čistých morálních hodnot současnou společností. V roce 2021 se nám podařilo užít si atmosféru společně s více než 5 000 běžci na 44 místech v České republice a 4 v zahraničí.

Tak se vydejte na tuto pouť s námi, nechte na sebe dýchnout historii naší země a užijte si oslavu republiky pohybem. Registrujte se na váš běh právě teď na www.behrepubliky.cz. Tak nazdar na startu!

Richard Valoušek