A tak se tančilo, zpívalo, znakovalo i muzicírovalo ostošest a v zaplněném divadle se tleskalo, smálo a radovalo měrou vrchovatou. Jestli se dá totiž jmenovat to, co osazenstvo spojovalo, tak je to srdce. Velké a vroucí. A to jak na jevišti, tak i v hledišti. Průvodkyní podvečerem se, jako vždy, stala Lucie Peterková, jež se svého úkolu zhostila s noblesou a šarmem. Úvod na prkna, která znamenají svět, vyzvala děti z z DPS Vrabčáci, kteří pod vedením Pavla Žura a klavírního doprovodu Romany Halamové zazpívaly písně Zatím, co sladce spíš a Rozvíjej se poupátko.