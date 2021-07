Výstava je otevřena v době letních prázdnin každý den a nabízí v podstatě představení celé moderní české výtvarné kultury. Reprezentativní výstava s názvem Generace S. V. U. Mánes by měla navázat na loňskou velmi úspěšnou přehlídku obrazů České krajinomalby ze sbírky Kooperativy. Je symbolickým setkáním v roce 90. výročí narození profesora Stanislava Hanzíka významného českého sochaře a člena s.v.u. Mánes.

„Kostel svaté Anny má jedinečnou atmosféru, a i když o původní interiér vinnou komunistického režimu zcela přišel, je místem, které patří ke kulturnímu a historickému dědictví Jablonce. Je nám ctí, že může nyní hostit díla umělců jako je Mikoláš Aleš, Slavíček nebo Špála,” říká za organizátory Petr Vobořil, ředitel p.o. Kultura Jablonec.

Spolek výtvarných umělců Mánes dokázal vznikl v roce 1887 a existuje dodnes. Za více než 120 let své existence stmelit k jedinečným tvůrčím činům mnoho vynikajících umělců, nejen výtvarníků a dokázal oslovit nové a nové generace soudobým projevem malířským i sochařským, přinesl nejskvělejší výtvory architektonické a etabloval i disciplíny jako design, fotografii či typografii.

Přítomná výstava přinese zhuštěný přehledový pohled na jednotlivé historické úseky, generační hnutí a představí osobnosti typu Antonína Slavíčka, Miloše Jiránka, Jana Preislera, Jindřicha Pruchy, Václava Špály či Toyen. Divák bude moci nahlédnout do tvorby zakladatelské Generace devadesátých let až po současná umělecká díla, kde se představují odlišné osobnosti a velmi různorodý výtvarný projev například od Emila Cimbury, Stanislava Hanzíka, Petra Císařovského, Ivana Exnera, Jaromíra Rybáka, Blanky Valchářové, Markéty Jírové a nedávných či současných absolventů Adama Kašpara, Ivany Mrázkové nebo Jakuba Čušky.

Členy spolku byli od samého počátku ti nejlepší výtvarní umělci své doby. Prvním starostou se stal Mikoláš Aleš a spolek se hned při vzniku přihlásil k odkazu Josefa Mánesa.

Namátkou umělci blízcí našemu regionu:

Nepasický Jiří, malíř (Velké Hamry) | Jíra Josef, malíř (Malá Skála) | Sucharda Stanislav, sochař (Nová Paka) | Vik Karel, malíř a grafik (Hořice, Turnov) | Feyfar Zdenko, fotograf (Jilemnice) | Hubáček Karel, architekt (Praha, Liberec) | Jiroudek František, malíř (Lhota u Semil) | Jírová Markéta, malířka (dcera malíře Josefa Jíry) | Karoušek Ladislav, malíř (Turnov) | Kaván František, malíř (Víchovská Lhota u Jilemnice) | Nejedlý Otakar, malíř (Roudnice nad Labem)

Výstava je otevřená ve všední dny od 10 do 12:30 a od 13 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 13 hodin.

Radana Schaeferová