V sobotu 21. srpna 2021 se v ranních hodinách v jihomoravském Bořitově setkalo 10 historických parních stříkaček. Odložená oslava z loňského roku, kdy místní sbor oslavil 135 let od založení, se musela přeložit na letošní rok. Proto snad u některých návštěvníků došlo k pozastavení se nad tím, že poslední sraz se konal před týdnem právě u nás v Semilech s pořadovým číslem „9“.

Historické parní stříkačky, oproti semilskému srazu, soutěžily v již klasických disciplínách a ani jedno družstvo se nechtělo nechat zahanbit. Ale jak to tak bývá, někdo musí vyhrát a někdo zůstává na posledním místě. Ale parničkáři to pořadí až tak neberou, jde o setkání těch, kteří tuto techniku milují a věnují ji co nejvíce času a lásky. Vítězi jsou nakonec stejně všichni, i když si na rok putovní pohár odváží jen jeden. A proto snad je setkání setkáním přátel a kamarádů z celé naší rodné vlasti. Nezáleží, odkud kdo je, prostě jedna velká rodina.

Z letošního srazu si prvenství, a tím i putovní pohár, na rok domu odvezl sbor ze Svojanova, kterému tímto i gratulujeme. Semilský pak bramborovou.

Tak přátelé zase za rok. Tentokrát v Libereckém kraji v Roztokách u Jilemnice.

Ladislav Bruckner