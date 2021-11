Jak vidí svou novinku od Supraphonu s hudbou Michaela Kindla, který se na turné také představí? „Jsou to nádherné zamilované písně pro každou generaci, které vás dovedou na správnou cestu, na níž se můžete rozhlédnout po krajině melodií a vzletných textů. A třeba vám pomohou alespoň na chvilku zastavit čas a příjemně zapomenout na všední starosti,“ řekl Margita k albu.

„Všechny písně z alba na turné už zní, a mají úspěch,“ dodal s tím, že mu velmi imponovalo, že budu zpívat písně jednoho autora. „Ale zároveň je to obrovský pocit zodpovědnosti, abych ho nezklamal,“ připomněl k novince, která má podle něj nejen nádherné melodie, ale i působivé emotivní texty, které ho hned oslovily. Kdyby měl některou vyzdvihnout, asi zmíní titulní song Na správné cestě. „Velmi mne těší zpívat písně Skřivan a Neodcházej anebo působivý duet Déšť spolu s Michalem. Jako první singl jsme ho vyslali za posluchači už na konci srpna – ještě před vydáním celého alba,“ ohlíží se Štefan.

O desce ještě před jejím vydáním šla jedna řeč, že bude dost blízká šansonům, podobně jako Štefanova předchozí nahrávka. Margita to ale moc neřeší: „Vůbec nemám rád rozdělování na žánry. Buď vás písně osloví anebo ne! To je to to jediné, čím jsem ochotný hudbu měřit.“

S Michalem Kindlem je na koncertní turné. Co si tu publikum užije? „Zazní tu kompletně celé album. Všech dvanáct písní plus několik překvapení v podobě duetů. Michal také zazpívá věci ze svého připravovaného alba Loutka devátá. Doprovázet nás bude skvělá a půvabná violoncellistka Iris Moris, která se též v pár osobitých skladbách představí sólově,“ nenechal si pěvec nic pro sebe. A co právě teď v souvislosti s novým albem chce nejvíce? „Přeji si, aby se album Na správné cestě na CD i LP krásně poslouchalo a posluchačům přineslo hlavně radost.“

Jak se za naplňující spoluprací s kolegou Štefanem ohlíží Michael Kindl? Proč mu složil hned celé album? „Když jsem v roce 2019 měl to štěstí a hostoval jsem na koncertním turné Štefana Margity, poprosil mě, zdali bych mu složil pár písniček… No a vidíte, nakonec je z toho celé album. Přiznám se, že i pro mě byla veliká výzva skloubit jeho operní projev s tím civilním. Nakonec se to povedlo, uslyšíte sami! Víte, při skládání mám vždy jeden pocit, tím je čistá radost. S každým novým nápadem, textem, melodií je to vždy stejné… Mám štěstí, že můžu přijímat zprávy odněkud seshora, a pokud to tak je, je album Na správné cestě výběr těch nejhezčích zpráv. Ostatně, spolupracuje se nám skvěle i proto, že jsme oba narozeni ve znamení lva, máme podobné vlastnosti, což se projevuje nejen na jevišti, u piana, ale i v soukromém životě. To ovšem neznamená, že by nějakou mou skladbu neodmítl. Štefan neodmítá, jen se dál nevyjadřuje. Takovou skladbu dáme zpátky do šuplíku.“

Jablonecký koncert bude už patnáctým na turné Intimity, pro sever ovšem pouze druhým po nedávném Děčíně. Vedle Prahy a Drážďan zbývá i Písek a finální Ostrava.

