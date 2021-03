Je na řidičích a dospělých, jak správně usadí malé účastníky silničního provozu do sedaček. Povinnost používání zádržných systémů je v České republice dána zákonem, a to do váhy 36 kg nebo výšky 150 cm.

Pod pásem bychom neměli mít umístěny žádné pevné předměty (pero/propiska, spona pásku, zapalovač, klíče apod.). „Mnozí nevědí, jak je v zimním období nebezpečné poutat děti i sebe v zimních bundách. Pás má být opravdu co nejvíce v kontaktu s tělem,“ pokračuje Markéta Novotná.

Jsme-li připoutaní bezpečnostním pásem přes zimní bundu či kabát, bezpečnostní pás je o několik centimetrů delší. „Tento fakt ovlivní chování těla ve vozidle v případě prudkého brzdění či dopravní nehody. Nejen, že řidiče zimní bunda limituje v pohybu a ovlivňuje tak i jeho počínání si. Pás přes zimní bundu může sklouznout a neudrží tělo tedy tam, kde by měl,“ vysvětluje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. Podle testování německého autoklubu ADAC dochází při těchto nehodách k poranění břišní dutiny.

Jakou autosedačku pořídit?

Výběr dětské autosedačky by rodiče neměli nijak podcenit. Myslet by měli především na bezpečnost. Dostupné je nepřeberné množství sedaček, a to těch kvalitních, méně kvalitních i zcela nevyhovujících, které mohou nalákat na nízkou cenu. „Vždy bychom měli kupovat pouze sedačku, která je homologovaná jednou z norem, a to buď ECE R44/04 nebo R129, tzv. i-size normu. Poznáme je podle homologačních štítků, na kterých si také můžeme přečíst, jak moc byly sedačky bezpečné při zátěžových testech. Každoročně je prováděno několik testování a srovnávání dětských sedaček, které rodičům při výběru mohou pomoci,“ říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Na druhou stranu i typy autosedaček pro náročné jsou bezpečné jen tehdy, když jsou správně použity. V první řadě musí být dětská autosedačka řádně připevněna v automobilu. A to díky usnadňujícím systémům jako je isofix či top-tether. Nebo je-li správně použit, postačí bezpečnostní pás. Ještě však není vyhráno. Dítě samotné musí být správně připoutáno. „Berte především ohled na výšku dítěte, která určuje, zda je bezpečnostní pás umístěn tam, kde má. Musí vést přes klíční kost, nikoli přes krk či rameno,“ zdůrazňuje Novotná.

Je to jen kousek

Poutat se musíme na každou vzdálenost. Zní to jako klišé, ale stále se v provozu najdou jedinci, kteří pásy ignorují. Současně nestačí udělat pouze „cvak“ pásu do spony. Poutání má své bezpečnostní zásady. Mezi ty hlavní patří správné vedení pásu (klíční a hrudní kost, boky), dotažení pásu do těsné blízkosti s tělem a narovnání rozložení pásu. Nejen u dětských sedaček neopomíjejte také nastavení hlavové opěrky, která by měla být vždy minimálně v úrovni temene hlavy, lépe však alespoň dva centimetry nad úroveň.

Důležitost bezpečnostních pásů připomínají dětem časopisy Střeštěnov i animované spoty, to vše z projektu Markétina dopravní výchova. Více o projektu můžete zjistit na www.dopravnivychova.cz. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

