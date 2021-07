Děti se na setkání s policisty velmi těšily a hned v úvodu jim předaly množství vlastnoručních výkresů, jejichž ústředním tématem byly návrhy na barevné rozveselení služebních vozidel a policejních stejnokrojů.

Po vřelém uvítání následovala beseda na téma bezpečnosti během letních prázdnin. Děti se mimo jiné dozvěděly nejen to, jaké druhy policejních složek jsou v České republice zastoupeny a s jakými policisty, co do výkonu jejich práce, se mohou potkat, ale také informace o tom, kam se obrátit v případě různých krizových situací.

Po úvodním bloku následovaly dynamické ukázky práce příslušníků Oddělení hlídkové služby z Jablonce nad Nisou. Policisté přiblížili dětem specifika výkonu služby, ukázali malým táborníkům technické vybavení, s jakým pracují, a zvědaví zájemci si mohli dopodrobna prohlédnout také přistavený služební automobil. Děti si za asistence zkušených policistů měly možnost vyzkoušet také jejich výstroj, kterou během služby strážci zákona standardně využívají.

Na závěr příjemného úterního programu předvedl dětem výjezdové vozidlo také kriminalistický technik. Přiblížil jim svou práci, spočívající především v zajišťování a uchovávání rozličného druhu stop z místa činu. Každé z dětí si mohlo na konci technikova programu vytvořit vlastní trasologický otisk boty, se kterým se mohl doma pochlubit rodičům.

Během celého programu odpovídali policisté na množství všetečných dotazů adresovaných jim z úst malých táborníků.

Příjemná atmosféra a úsměvy na dětských tvářích zcela jistě nebudou posledními, kterých se policisté v průběhu plánované osvěty během letních prázdnin od dětí dočkají. Plánovány jsou další dvě akce na příměstských táborech Českého červeného kříže z Jablonce nad Nisou.

Markéta Razáková