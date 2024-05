Láká vás romantika? Toužíte po dobrodružství? Ale hlavně se chcete pořádně zasmát? Pak sedlejte své nejrychlejší koně a rovnou je namiřte do Kina Jas v Tanvaldu! V úterý 7. května se totiž tamní sál rozezní indiánským pokřikem a vypukne zběsilá jízda za pokladem - samozřejmě za pokladem dobré nálady.

Divadelní soubor Tyl Slaná reprízuje svou úspěšnou komedii Vinnetou od Petra Kolečka. | Foto: Radek Šmíd

Divadelní soubor Tyl Slaná totiž s velkou parádou reprízuje svou úspěšnou komedii Vinnetou od Petra Kolečka. Takže zapomeňte na klasické lovení medvědů a skalpování nepřátel. Tentokrát se náš rudý bratr Vinnetou a jeho bledý kumpán Old Shatterhand utkají s protivníky, které byste tak úplně nečekali…

A věřte, že to bude bitva plná lítajících šípů i kulek, padajících lavin smíchu a indiánských klišé, která byste ani nevymysleli, kdybyste je právě neviděli na vlastní oči! Připravte se na komediální nářez, který paroduje klasický příběh o Vinnetouovi způsobem, až vám potečou slzy. Na herecké výkony tak dobré, že by jim i skuteční indiáni zatleskali (a možná by se i trochu pousmáli). Na kostýmy tak parádní, že by je tenkrát chtěl nosit i samotný Karel May. Na dialogy a scénky tak vtipné, že se budete smát nahlas, i když se budete snažit to udržet. A hlavně na zábavu pro celou rodinu, ať už jste malí indiáni nebo velcí milovníci komedií!

Představení začíná v 19:00 hodin, takže rychle sedněte, klikejte na předprodej a zarezervujte si lístky! Tahle divoká jízda za humorem totiž nesmí nikoho minout! A protože čas tak neúprosně letí, do Tanvaldu se vracíme po neuvěřitelných dvanácti letech! A neskutečně se těšíme nejen na všechny dřívější, ale také na všechny nové diváky!

DS Tyl Slaná / Radek Šmíd

