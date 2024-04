Jak získat klíč k úspěšnému podnikání? Město Tanvald ve spolupráci s projektem Podnikni to! nabízí občanům bezplatný kurz, který jim pomůže změnit jejich podnikatelskou vizi na realitu. Naučí se najít podnikatelské příležitosti a postupně je transformovat do úspěšných a ziskových projektů.

Kurz je vhodný pro ty, kteří jsou zaměstnaní, na rodičovské dovolené i pro studenty. | Foto: Podnikni to!

Podnikat se dá i s minimem začátečnických chyb a rizik. To je příslib, který kurz Podnikni to! dává svým účastníkům, kteří se rozhodnou zapojit do cyklu pěti na sebe navazujících setkání. Ta budou probíhat jednou týdně.

Podnikatel z praxe v roli lektora předá účastníkům osvědčené postupy, jak dát vlastnímu projektu hlavu a patu a vytvořit pevné základy. Účastníci získají maximum informací o tom, jak oslovit a získat zákazníky, postupně nápad budovat od minimálního produktu a jak si všechno pečlivě a kvalitně propočítat.

Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít malou lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, nebo vybudovat mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný projekt a hlavně praktický plán, jak vše úspěšně rozjet.

Kurz je vhodný pro ty, kteří jsou zaměstnaní, na rodičovské dovolené i pro studenty. Základním předpokladem je podnikavé myšlení a chuť rozvíjet vlastní projekt.

Absolventky kurzu Jana a Magda shrnují: "Kurz dodává odvahu realizovat své sny. Pomáhá najít proč ANO a také JAK to udělat, aby to bylo reálné. Koncepty jako minimální produkt, štíhlý záměr a kupecké počty skutečně posouvají každý podnikatelský záměr. Bez kurzu bychom nadělaly daleko víc chyb."

Kurz probíhá za oficiální podpory města Tanvald a Libereckého kraje. Díky spolupráci s Podnikni to! strategicky rozvíjí podnikání a podnikavost svých občanů.

„Podnikni to! je prvním naším přímým projektem zaměřeným prioritně na podporu nově vznikajících živnostníků. Naší dlouhodobou ambicí je posílení kvality regionálního života vznikem nových pracovních míst. Budeme velice rádi, když se do projektu zapojí mladí lidé, kteří mají určitou myšlenku, ale nevědí, jak s podnikáním začít. Proto se přihlaste a chopte se příležitosti," pochválil starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek.

Kurz se skládá z 5 setkání, která budou probíhat jednou týdně vždy ve čtvrtek. První workshop odstartuje ve čtvrtek 18. dubna 2024 v 17:30 v prostorách Hasičské zbrojnice Šumburk nad Desnou, Protifašistických bojovníků 626, Tanvald.

Účast je díky podpoře města Tanvald a Libereckého kraje zdarma. Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz na podstránce s názvem Kurz podnikání v Tanvaldu.

Informace o kurzu Podnikni to! v Tanvaldu:

● Kurz je určen pro všechny občany města a okolních obcí.

● Úvodní workshop začíná 18. dubna 2024 v 17:30.

● Kurz proběhne v prostorách Hasičské zbrojnice Šumburk nad Desnou, Protifašistických bojovníků 626, Tanvald.

● Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy ve čtvrtek od 17:30 do 20:00.

MDC Maják Tanvald