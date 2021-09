Neděle se ponese v duchu sportovních aktivit. Je pro Vás připraven sportovní den se závody na horských kolech pro všechny věkové kategorie, a to i pro naše nejmenší v kategorii odrážedel.

Sobotní celodenní program je rozmanitý, startuje už v 9:30. Do areálu se můžete dostat vyhlídkovým vláčkem, zastávky a bližší informace naleznete v programu. Pro naše menší a nejmenší tu bude indiánská vesnička, kde si všichni mohou vlastnoručně vyrobit náčelnickou čelenku, pomalovat si obličej nebo se projet na koni. Pro další vyžití našich ratolestí připravíme i další zábavu, jako je například lezecká stěna, cyklistická dráha, skákací hrad, loutkové divadlo.

Na samý závěr léta připravilo Město Tanvald již 28. ročník Tanvaldských slavností. Akce se uskuteční od pátku 10. září do neděle 12. září v areálu Kempu Tanvaldský Špičák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.