Kdo se vydá do malebné přírody hornaté východní části Libereckého kraje, kam již sahají Krkonoše, ten by neměl opomenout výstup do 70 schodů na rozhlednu, která připomíná obrannou věž středověkého hradu nebo maják. Sice je poměrně mladá a nepamatuje bohatou historii, ale i tak stojí za návštěvu. Nachází se v horském prostředí a nabízí daleké výhledy na Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj a obrysy Orlických hor.