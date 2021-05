Když probíhal trénink loužnických závodníků na běžky, běhalo se také na Hawaii.

Tip na výlet v Loužnici: Na Hawaii. | Foto: www.louznickyzpravodaj.cz

Neznamenalo to, že tam je terén na pohodu a lehký, ale jedná se o pahorek se třemi cestami z Loužnice do Hutě a jelikož tam dlouho svítí sluníčko, říká se tam na Hawaii.Hlavní cesta je od „Modřínu“ cestou, po zelené, kolem vysílače a do Hutě – Stanovska. Další cestou je cesta od lavičky u „Modřínu“ podél lesa a přes les do Hutě – Stanovska. Třetí cesta je od Modřínu vlevo do lesa a cestou přes les do Hutě.