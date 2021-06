Podle historických pramenů patřila osada Loužnice pod panství Navarovské. Hrad Navarov byl vystavěn před rokem 1365. Z Loužnice tam vede romantická trasa dlouhá jen 7 km.

Z Loužnice do Navarova. | Foto: Loužnický zpravodaj

Zpátky můžete jet vlakem do Železného Brodu nebo na druhou stranu do Plavů a pak autobusem do Loužnice nebo to projít pěšky do Bohuňovska a do Vlastiboře a zase domů přes Jílové a Radčice. Z Loužnice se vydáte do Radčic, pak do Jílového a na křižovatce se vydáte směrem na Vlastiboř.