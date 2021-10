Od konce září 2021 až do dubna 2022 se kapela objeví celkem ve 12 klubech a kulturácích po Čechách i na Moravě v rámci Vinyl tour.

„Děkujeme sobě i našim fanouškům za společně propitých 36 let. Z tašky na dně skříně vylovíme stará, pivem politá propocená a děravá trička, ve kterých jsme odehráli naše první turné. Pitný režim jsme nikdy nepodcenili, takže i letos jako zamlada!“, říká kapelník ing. Magor za všechny Tři sestry.

Ojedinělost Vinyl tour spočívá v tom, že během koncertů zazní výhradně skladby z prvních tří LP desek: Na kovárně to je nářez (1990), Alkáč je největší kocour aneb několik písní o lásce (1991) a Švédská trojka (1993). Můžete se těšit nejen na písně známé a časem prověřené, ale i na skladby, které jste ještě na koncertech nikdy neslyšeli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.