Rozhled z ochozu jablonecké radnice často překvapí i místní: “Bydlím tu přes 40 let a jsem na věži poprvé. Město máte jako na dlani a je vidět v jak nádherném kraji žijeme. Shora je to prostě jiné a určitě ten výšlap stojí za to,” říká jeden z návštěvníků. Pokud byste si chtěli trochu námahy ušetřit a využít alespoň na část cesty unikátní oběžný výtah páternoster, doporučujeme přijít v úředních dnech magistrátu, kdy je tento výtah běžně v provozu.

Novinkou je výstavní místnost přímo ve věži, kde je možné si prohlédnout makety rozhleden Bramberk a Černá studnice, které vyrobil Klub lodních modelářů Admirál. “Zatím jsou to první dvě vlaštovky, ale město má v plánu postupně nechat vyrobit další. Rozhledny jsou naše chlouba a určitě si takovou prezentaci zaslouží,” zmiňuje tisková mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Z bezpečnostních důvodů jsou výstupy možné pouze za příznivého počasí a s průvodcem, který je k dispozici od pondělí do pátku v každou celou hodinu (poslední výstup v 16 hodin). Sraz pro zájemce je v přízemí radnice v Turistických informacích. Zde si zakoupí nejen vstupenku, ale mohou využít i nabídku propagačních materiálů, mapek či suvenýrů.

Pro turisty fungují v Jablonci v současné době hned dvě informační centra. “Jedno je přímo v radnici, zprovoznili jsme ho minulý rok a zajišťuje mimojiné i již zmíněné výstupy na věž. Druhé je v historickém Domě národopisců Scheybalových. V provozu je o prázdninách každý den. Bonusem pro návštěvníky jsou zde výstavy – jak přímo v domě, tak v kostele svaté Anny, který prakticky s infocentrem sousedí,” přibližuje Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, který má obě centra na starosti.

Jablonec proti proudu času

Nová výstava mapuje 35 let v životě města Jablonec nad Nisou. Objektivem svého fotoaparátu běžný život i mimořádné události zachytil Petr Krajíček. Vstup je zdarma.

Výstava nabízí pohled do života Jablonečanů sedmnáct roků před a osmnáct po zlomovém 17. listopadu 1989. Obsahuje výběr z šedesát tisíc negativů, zachycujících lidi, stavby a události v období let 1973–2007. Je vzpomínkou na krásnou éru černobílého kinofilmu a barevných diapozitivů, kdy byly důležité pojmy clona, čas, zaostření, citlivost filmu, hloubka ostrosti a barva světla. To vše uvidíte navíc doplněné o nejzajímavější události pětatřiceti ročníků okresních novin.

Otevírací doba – výstava Jablonec proti proudu času

Dům Scheybalových, Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou / do 31. 3. 2023

všední dny 13–17 hodin, (případně dopoledne po tel. dohodě +420 774 667 677)

soboty 10–13 hodin, svátky (5. a 6. 7.) 10–13 hodin

vstup zdarma

Malíř skryté krásy František Jiroudek

Výstava mimořádné umělecké kvality v kostele svaté Anny představuje českého malíře, grafika, scénického výtvarníka a pedagoga Františka Jiroudka. Je vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou díla tohoto velkého autora, který část malířského života věnoval malbě a toulkám kolem milované Jizery, po Semilsku, Kozákově a v dalších lokalitách Severních Čech.

Tip na výlet po kraji: Horní Maxov zve na kostel, roubené chalupy i mokřady

Jablonecký kostel svaté Anny hostí v pořadí třetí výstavu, která vznikla díky spolupráci Kultury Jablonec, p.o. (dříve JKIC) se Spolkem výtvarných umělců Mánes a Kooperativou a.s., jež část děl ze svých sbírek zapůjčila. Po České krajinomalbě a dílech “Mánesáků” můžete nyní od června do září vidět obrazy Františka Jiroudka.

“Když vstoupíte mezi obrazy Františka Jiroudka, jako byste vstoupili do jiného světa. Jejich vůně, krása, barvy, to vše silně působí a dává prostor fantazii. Jsem nesmírně rád, že jsme mohli uspořádat tuto trilogii výstav spolu s výtvarníky ze spolku Mánes. Pomohlo nám i získání mobiliáře z Pražského hradu, díky kterému se z kostela svaté Anny stal pro tuto příležitost jedinečný výstavní prostor,” říká Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p.o.

U příležitosti výstavy byl vydán také katalog “František Jiroudek – Malíř skryté krásy”, který je k zakoupení na místě konání, stejně jako další exkluzivní výtvarné publikace.

Otevírací doba červenec a srpen - výstava František Jiroudek

Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou / do 24. 9. 202

všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin

víkendy a svátky (5. a 6. 7.) 10–13 hodin

vstupné: 30/50/70/150 Kč

Info o všech letních akcích najdete na webu www.kulturajablonec.cz

Radana Schaeferová