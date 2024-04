S delšími a teplejšími dny se pomalu probouzí příroda. Slunce ale dodává energii také lidem. Táhne nás to ven. Za sportem nebo jen tak posedět. Příjemné místo ke spočinutí je bezesporu přímo v centru srdce Českého ráje. Kousek od tepajícího náměstí se pod korunami stromů ukrývá Bar Letňák, který v pondělí 8. dubna zahájil další sezonu.

Bar Letňák je součástí turnovského letního kina. | Foto: Kultura Turnov/ Zuzana Uchytilová

Protože se bar nachází v sousedství městského parku, je oblíbený u rodin s dětmi a také u pejskařů. Vítaný je zde ale každý, kdo má chuť na dobrý drink nebo něco malého na zub. Lákavá je zdejší pohodová atmosféra a přátelský přístup.

V dubnu a květnu bude bar otevřen od pondělí do čtvrtka, vždy od 14:00 do 20:00 hodin. V neděli potom od 15:00 do 20:00. „Zároveň se otvírací doba může rozšiřovat v návaznosti na program. Tento rok plánujeme více hudebních akcí, hlavně živých koncertů. I letos se budou konat oblíbené jam session´s, odpoledne s DJ nebo slam poetry. Na své si přijdou také milovníci karetních a deskových her,“ říká vedoucí gastroprovozu Kulturního centra v Turnově Pavla Matysová.

Aby se zde návštěvníci cítili dobře, připravilo Kulturní centrum v Turnově, které je provozovatelem baru, několik novinek. „Nového kabátu se dočkalo pódium a vzniklo další okénko, které bude určené pro výdej jídla. To původní bude stále sloužit k objednávkám a výdeji pití,“ vysvětluje Matysová.

Každý z nás občas rád zpomalí a oddechne si. Bar Letňák je pro to příhodným místem. Ačkoliv je v centru města, stromy vás ochrání před sluncem a šum jejich listů zase od hluku. Bar má facebookový profil Letňák Turnov, kde se dozvíte veškeré aktuality o otevírací době i nabídce. Další důležité informace jsou dostupné také instagramu Letňák Turnov a na webu www.kulturaturnov.cz.

Bar Letňák je součástí turnovského letního kina. To čeká od letošního dubna přestavba. Turnov se totiž dočká nové knihovny a její zadní stěna bude novým promítacím plátnem. Znamená to ale, že návštěvníci přijdou minimálně o jednu sezonu oblíbeného promítání pod širým nebem.

