Odbor sociálních věcí turnovské radnice tento týden pozval na bábovku tři pěstounské rodiny. Proč? Bábovka evokuje klid, pohodu a domov. Bábovkový den podtrhuje, jak si ceníme pěstounů, kteří poskytují zázemí dětem, které nemohou žít ve vlastních rodinách.

Odbor sociálních věcí turnovské radnice tento týden pozval na bábovku tři pěstounské rodiny. | Foto: Jaroslav Němec

Bábovka nás provází celý život – jako batolata ji s mámou či s tátou děláme z písku; je to jeden z prvních výtvorů, který dokážeme jako děti pod dozorem dospělého upéct; u nedělní bábovky a čaje probíráme doma různá témata; a není nad babiččinu bábovku, kterou všichni spořádáme na posezení. Zkrátka bábovka evokuje klid, pohodu a domov.

Již druhým rokem realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí s organizací Hledáme rodiče, o. p. s. „Bábovkový den“. Zapojit se do této akce může v týdnu od 27. do 31. května 2024 kdokoliv, kdo se zajímá o pěstounství, pěstounské rodiny a náhradní rodinnou péči. Jde o to se na chvíli zastavit z běžných či pracovních povinností a u bábovky, čaje, nebo kávy „posedět“ a popovídat o pěstounské péči.

Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí se rád do Bábovkového dne zapojil. Na pondělí 27. května 2024 jsme na domácí bábovku pozvali tři pěstounské rodiny, které jsou pěstounskými rodinami na přechodnou dobu. Společně jsme si povídali o jejich životě, zkušenostech, o přijatých dětech, o starostech, radostech. Hovor nevázl, byl plný veselosti, ale i sdílení potíží, které může pěstounství přinést. Opět jsme si uvědomili, že pěstounům patří náš obdiv a velké poděkování za jejich ochotu pečovat o děti, které nemohou žít ve vlastních rodinách.

V České republice je mnoho dětí, které potřebují vyrůstat v náhradním rodinném prostředí. Pěstounů a pěstounských rodin je stále málo, proto si ceníme každého zájemce o tuto formu pomoci dětem. Konkrétní informace je možné získat na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Turnově u Ing. Kateřiny Stránské a Mgr. Stanislavy Havlové.

MěÚ Turnov / odbor sociálních věcí

