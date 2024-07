Návštěvníci se mohou těšit i na první letošní večerní prohlídky, jejichž sezona začne ve středu 3. července. Dostaly podtitul Tažení hradem se Žižkou. Reflektují výročí 600 let od obsazení Valdštejna slavným husitským vojevůdcem, a toto období navíc doplňuje i panelová výstava na druhém nádvoří.

Hlavním hudebním hostem bude od středy 3. do neděle 7. července Hradecké komorní tucteto, které přiveze vedle tradičního repertoáru i skladby Bedřicha Smetany, jenž má výročí v rámci Roku české hudby. Vrcholem „valdštejnského turné“ hradeckého sboru je tradičně velký odpolední koncert v sobotu 6. července od 17:00 hodin. Jednou z největších akcí, která pomyslně zahájí prázdninovou sezónu na Valdštejně, je vystoupení rytířů, a to o svátečních dnech 5. – 6. července. V podání šermířské a divadelní skupiny Nostra ex si lidé užijí za zvuku podmanivé hudby šermířské turnaje a nově i ukázky dobových tanců.

Pro všechny milovníky historie je připravena další novinka v podobě speciálních kostýmových prohlídek s hrabětem Aloisem Lexou z Aehrenthalu (v neděli 7. července). Ten zájemce seznámí s proměnou Valdštejna z původně šlechtického sídla na oblíbený turistický cíl. I letos pokračuje spolupráce s Českou televizí v rámci letní soutěže s ČT Déčko, nesoucí název Zápas století. Cílem hry je ukázat dětem a jejich rodičům nejrůznější zajímavá místa a nabídnout jim možnost prázdninového cestování po České republice. U hradu je ukryta keška s unikátním kódem. Soutěž trvá od 29. června do 30. srpna. Detailní pravidla soutěže, včetně mapy s vyznačenými místy, jsou ke zhlédnutí na webu zapas-stoleti.cz.

Na oficiálních stránkách hradu hrad-valdstejn.cz najdou zájemci podrobné informace ke všem konaným akcím, včetně časového harmonogramu.

Radim Štícha / Turnovské památky a cestovní ruch, p. o.