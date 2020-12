FOTO: U léčitelova domu na Krásné bylo plno. Kouzelný advent lákal

Jak by se Eleazar Kittel díval na současnou pandemickou situaci? Jaká úskalí přinášela jeho doba? Morové rány, exotické horečky, tyfus… To všechno naši předkové znali. Pomohla by kouzelná modrá bylinka, kterou mu prý ukázal sám čert, kde ji v Jizerských horách sbírat…

Adventní sobota u Burku na Krásné. | Foto: Michal Preisler