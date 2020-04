Únava, vyčerpání, ale i řada léků znamenají pro účastníky silničního provozu nebezpečí. Pokud se řidiči cítí ospalí nebo si vezmou prášek na tlumení bolesti, jejich reakce jsou zpomalené a neměli by za volant usedat. Výrazně totiž zvyšují riziko zavinění dopravní nehody, a to i té, která může skončit fatálně.

Ilustrační foto. | Foto: HZS Středočeského kraje

V minulosti bývaly takové léky na obalu označeny výstražným trojúhelníkem. „Veškeré léčebné přípravky proto vyžadující obezřetnost a pečlivé přečtení příbalového letáku,“ zdůrazňuje Jan Polák, šéf Týmu silniční bezpečnosti. Motoristé by měli v případě sebemenších pochybností konzultovat vhodnost používání s lékárníkem. Rizikové mohou být i některé volně prodávané přípravky proti kašli, bolesti či kapky do očí. Pokud je lék na předpis, rozhodně by měli příslušného lékaře upozornit na to, že chtějí usednout za volant. „Užití léků zpomaluje reflexy. Člověk se chová podobně jako v opilosti, je nepozorný, nedokáže koordinovat svůj pohyb, nevnímá, může vidět rozmazaně, může být agresivní,“ pokračuje Jan Polák. Motoristé si navíc mnohdy neuvědomují, že negativní účinek léčiv může působit i několik hodin po jejich podání.