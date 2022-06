Mít za jízdy nasazenou a připevněnou přilbu je v České republice povinné pro cyklisty, tedy jezdce na kole i koloběžce, povinné do 18 let. „Dlouhodobě upozorňujeme v rámci projektu Na kole jen s přilbou na nezbytnost používání přilby bez ohledu na věk. Banální překážka a následný pád může mít vážné nebo tragické následky pro cyklistu,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.



„Člověk by si však měl přilbu brát, i když jede jen pár metrů, neboť v silničním provozu se může stát cokoliv. Problém je, že zejména starší generace cyklistů není na přilby příliš zvyklá, protože je nikdo nenutil je nosit a nyní si již nechtějí zvykat na něco nového. Policisté v Libereckém kraji řešili v roce 2021 celkem 142 dopravních nehod s účastí cyklistů, přičemž 104 jich nemělo cyklistickou přilbu. V letošním roce od ledna do konce dubna vyjížděli policisté celkem k 21 dopravním nehodám cyklistů a více jak desítka jich byla opět bez ochranné přilby“, uvedla koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje kpt. Vladimíra Šrýtrová.

Většinu havárií způsobí sami cyklisté. Pokud jsou k nehodě přivoláni policisté, statistiky hovoří, že nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost jízdy. Nehoda se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv, to znamená jak občasným jezdcům, tak i těm, kteří jsou přesvědčeni, že mají řídítka plně pod kontrolou. Jenom záchranáři Horské služby ČR zasahovali v loňském roce u 1 109 případů spojených s úrazem cyklisty na kole a dalších 214 nehod jezdců na koloběžce. V roce 2021 také začala Horská služba evidovat úrazy na elektrokole, těch řešila celkem 20.

Nejčastějším problémem cyklistů je dlouhodobě alkohol a jiné návykové látky. Až 30 procent dopravních nehod zaviní opilí cyklisté, nejčastěji v těchto případech cyklistům je naměřeno více než 1,51 promile. „Mnozí cyklisté vyjedou na výlet a odměnou za ujeté kilometry jim je pivo. Vliv alkoholu u cyklistů je podobný jako u řidičů aut. Snižuje vnímání, zpomaluje reakce, zhoršuje schopnost řídit,“ varuje Jan Polák.

Do terénu proto od května vyrazí opět takzvané cyklohlídky. Jejich cíl bude jasný. Oslovit po celém Česku co nejvíce malých i dospělých cykloturistů a turistů a poradit jim, jak správně přilbu na hlavu připevnit. „Cyklistická přilba chrání hlavu, pokud je správně připevněná. Nestačí pouze zapnout přezku pod bradou. Efektivní používání přilby má svá další bezpečností doporučení,“ zdůrazňuje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Projekt Na kole jen s přilbou vznikl před dvanácti lety s cílem snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů. I v tomto roce projekt podporuje a připojuje se k němu Policie ČR. Při společných preventivních aktivitách zaměřených na zvýšení bezpečnosti cyklistů budou kontrolovat povinnou výbavu jízdních kol a upozorní na chyby, kterých se často cyklisté dopouští. „Cyklisté by se měli chránit jednak použitím ochranné přilby. Měli by o sobě však dát vědět i ostatním účastníkům silničního provozu. A to především nasazenými odrazkami či jinými reflexními prvky na jízdním kole, aby byli v provozu viditelní. Jejich pohyb by v provozu měl být pro jiné čitelný. Všichni účastníci k sobě musí být ohleduplní,“ vysvětluje Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia Policie ČR.

Projekt usiluje o to, aby jízda byla bezpečná. Jen je třeba respektovat základní bezpečnostní pravidla. Ty je možné připomenout si třeba prostřednictvím osvětové kampaně. „Začínáme v Bedřichově, objevíme se na řadě dalších míst, ať v horách nebo městech. Všechny naše plánované výjezdy jsou uvedeny na webu www.nakolejensprilbou.cz. Na stanovištích bude možné si odpočinout nebo získat drobnosti jako reflexní pásky či nealkoholického pivo. Pomůžeme cyklistům dovybavit jejich kolo nebo seřídit správně cyklistickou přilbu“ láká Markéta Novotná.

Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů, zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků při jízdě na kole, a to prostřednictvím komunikační kampaně zaměřené na informování a motivování cyklistů k dodržování příslušných bezpečnostních zásad při jízdě na kole ve městech, ale i při rekreaci. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, Mojekolo.cz, Toyota a podnik Lesy České republiky.

Tým silniční bezpečnosti