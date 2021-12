Na postupném pořízení pozemku se podílel Liberecký kraj, město Jilemnice a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Na výkup pozemku od soukromého vlastníka přispěl Liberecký kraj částkou 2,5 mil Kč a město Jilemnice částkou téměř 600 tisíc Kč. V poslední fázi uhradí HZS Libereckého kraje částku téměř 2 mil Kč. Při podpisu smlouvy starosta města Jilemnice David Hlaváč řekl: „S pořízením pozemku to nebylo jednoduché, ale je příjemné se podílet na tomto závěrečném aktu. Doufám, že HZS Libereckého kraje začne s výstavbou nové stanice pro profesionální hasiče co nejdříve.“

Ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje jej doplnil slovy: „Mohu potvrdit, že od první ideje k dnešnímu podpisu uteklo mnoho let. Nakonec se to však podařilo a díky patří i řadě kolegů. Velké poděkování však patří městu Jilemnice a zejména Libereckému kraji, bez nich by se to nepodařilo. Poděkování patří též generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, které poskytlo HZS Libereckého kraje na nákup téměř dva miliony korun.“

Starosta města Jilemnice David Hlaváč vyjádřil přání v brzké zahájení výstavby nové stanice pro profesionální hasiče v Jilemnici. Totéž si přeje i plk. Jan Hadrbolec a říká: „Vše je jen otázkou peněz. Přestože je stále třeba hledat možné rezervy a úspory, bez dostatečného profinancování to nejde. Hasičský záchranný sbor České republiky je dlouhodobě podfinancován a vnitřní dluh dnes již dosahuje téměř 20 miliard korun! Hasiči jsou připraveni poskytnout pomoc 24 hodin denně a naše portfolio zásahů se obrovsky mění a rozšiřuje. Hasiče dnes vidíte prakticky kdekoliv – u požárů, dopravních nehod, úniků plynu, řady technických zásahů, ale v poslední době i při testování na covid-19 či při nasazení v nemocnicích. A jestli pro naše lidi můžeme něco udělat, tak je to zabezpečit jim dobré podmínky pro výkon služby.“

Plk. Jan Hadrbolec je přesvědčený, že se podaří výstavbu stanice v Jilemnici co nejdříve zrealizovat. „Uděláme pro to maximum, je to jedna z našich priorit pro rok 2022.“ dodává závěrem.

HZS Libereckého kraje