K letošním Studentským volbám se registrovalo 335 škol. Jedná se o gymnázia, střední odborné školy a učiliště. Školy se do projektu přihlašovaly dobrovolně, stejně tak je účast dobrovolná i pro studenty. Zapojit se měly možnost všechny střední školy v ČR. „Největší zájem o Studentské volby projevila stejně jako ve všech uplynulých studentských volbách gymnázia. Přihlásilo se jich 173. Naopak nejmenší zájem je ze strany středních odborných učilišť, u kterých evidujeme 33 přihlášek,“ hodnotí zájem škol ředitel vzdělávacího programu JSNS a iniciátor tzv. „voleb nanečisto“ v ČR Karel Strachota Karel Strachota.

Organizaci na jednotlivých školách zajišťují volební komise složené ze studentů, pracujících pod supervizí pedagoga. Volit mohou studenti starší 15 let. Na volebních lístcích je seznam politických stran, hnutí a koalic kandidujících do Parlamentu v řádných volbách, které proběhnou 8. a 9. října.

Středoškoláci budou vybírat z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Projekt na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů pořádá již po dvanácté vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni. V Libereckém kraji se letos zapojilo 11 škol.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.